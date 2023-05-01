Близько 450 солдатів, 7 артсистем і 3 бронемашини: що втратила РФ за добу війни
За час повномасштабної війни Росія втратила в Україні 190 960 солдатів, 2476 безпілотників і 7192 бронемашини
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 190 960 (+450) осіб
- танків ‒ 3700 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 7192 (+3)
- артилерійських систем – 2921 (+7)
- РСЗВ – 544 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 295 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)
- крилатих ракет ‒ 932 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 359 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
Впродовж доби українські військові відбили понад 36 атак ворога та продовжують тримати оборону у Бахмуті та Мар'їнці на Донеччині.
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