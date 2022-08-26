Про це інформує фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого до 26 серпня Росія втратила під час війни в Україні:

особового складу – близько 46 250 (+400) осіб

танків – 1936 (+7) од.

бойових броньованих машин – 4251 (+6) од.

артилерійських систем – 1040 (+3) од.

РСЗВ – 272 (+0) од.

засобів ППО – 148 (+0) од.

літаків – 234 (+0) од.

гелікоптерів – 202 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6)

крилатих ракет – 196 (+0)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од.

спеціальної техніки – 99 (+0)