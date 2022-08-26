Близько 46,2 тис. загарбників, 1936 танків і 834 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав утрати РФ за час повномасштабної війни
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 46 250 рашистів, 1936 танків, 1040 артилерійських систем і 834 БПЛА
Про це інформує фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
З 24 лютого до 26 серпня Росія втратила під час війни в Україні:
- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб
- танків – 1936 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 4251 (+6) од.
- артилерійських систем – 1040 (+3) од.
- РСЗВ – 272 (+0) од.
- засобів ППО – 148 (+0) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 202 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6)
- крилатих ракет – 196 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од.
- спеціальної техніки – 99 (+0)
26 серпня найбільших втрат російське військо зазнало на Донецькому напрямку.
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