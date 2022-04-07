Близько 60 бійців із Пскова відмовилися воювати за РФ на території України, - ЗМІ
Близько 60 бійців із Пскова склали зброю та відмовилися воювати на боці росіян у війні з Україною
Про це повідомляється у телеграм-каналі місцевого видання "Псковская губерния".
Як стало відомо, близько 60 військовослужбовців із Пскова відмовилися їхати воювати на територію України.
Після перших днів війни вони були спочатку виведені на територію Республіки Білорусь, після чого повернулися до місця дислокації до Пскова.
Наразі більшу частину з бійців звільняють, але деяким загрожує кримінальна відповідальність.
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