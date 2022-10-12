Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 63380 (+270) окупантів;

танків - 2505 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 5181 (+19) од.;

артилерійських систем - 1507 (+11) од.;

реактивних систем залпового вогню - 355 (+2) од.;

засобів ППО - 182 (+1) од.;

літаків - 268 (+0) од.;

гелікоптерів - 235 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15) од.;

крилатих ракет - 315 (+20) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3927 (+11) од.;

спеціальної техніки - 136 (+0) од.

Упродовж 11 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

"Увага! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра (13 жовтня, - ред.), до вже скорегованих будуть додані втрати ворога за попередню добу", - наголосили в Генштабі.

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