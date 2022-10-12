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Головна війна з Росією Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
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Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

12 жовтня, 2022 середа
10:43
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 12 жовтня окупанти втратили близько 63 380 військових, 5181 бронемашину, 1129 дронів і 315 крилатих ракет

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять: 

  • особового складу - близько 63380 (+270) окупантів;
  • танків - 2505 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 5181 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 1507 (+11) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 355 (+2) од.;
  • засобів ППО - 182 (+1) од.;
  • літаків - 268 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 235 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15) од.;
  • крилатих ракет - 315 (+20) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3927 (+11) од.;
  • спеціальної техніки - 136 (+0) од.

Упродовж 11 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

"Увага! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра (13 жовтня, - ред.), до вже скорегованих будуть додані втрати ворога за попередню добу", - наголосили в Генштабі.

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