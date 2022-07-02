Близько 8,5 млрд грн спрямують на імпорт газу для опалення, - голова Нафтогазу
Після рішення уряду про зменшення з 95% до 30% сплати дивідендів Нафтогаз отримав близько 8,5 млрд грн. За ці гроші закуплять газ для опалювального сезону 2022-2023
Про це інформує в фейсбуці голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Урядом було прийнято рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30%. Відтак, Нафтогаз перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд грн (додатково до 2,3 млрд, сплачених в березні)", - пише Вітренко.
У березні Нафтогаз авансом перерахувала до бюджету 95% прибутку - це 2,3 млрд грн дивідендів.
Очільник правління розповідає, що цьогорічний прибуток збільшився у 5,4 раза ніж планувалося - 12 млрд грн: "Це стало можливим у тому числі завдяки справжнім реформам, які відбулися в Нафтогазі минулого року, коли ми перетворили збиткову компанію (за результатами 2020 року та першого кварталу 2021 року) знову на прибуткову".
Після зменшення урядом нормативу сплати дивідендів Нафтогаз отримав приблизно 8,5 млрд грн, які спрямує на імпорт природного газу для сталого проходження опалювального сезону.
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