Bloomberg: За 9 місяців Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням
У новий пакет допомоги США увійдуть "розумні ракети" GLSDB дальністю до 150 км із GPS-наведенням, однак ЗСУ отримають їх не раніше осені
Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційних осіб.
Зазначається, що про новий пакет допомоги США оголосять 3 лютого: туди увійдуть керовані GPS крилаті ракети GLSDB виробництва Boeing-Saab. Ракети з авіабомбами, які можуть вражати цілі на дистанції до 150 км, профінансують за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Журналісти пишуть, що, як і інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник галузі повідомив Bloomberg, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС укладуть контракт.
- Нагадаємо, 20 січня повідомлялося про новий пакет допомоги США Україні на суму 2,5 млрд доларів, туди увійшли 8 систем ППО Avenger, 59 додаткових бронемашин Bradley і 90 Stryker, 350 бронемашин Humvee, 53 машини із захистом від мін MRAP, боєприпаси до HIMARS, артилерії та багато іншого.
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