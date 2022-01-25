Боб Ділан продав усі свої пісні Sony за майже $200 млн
Компанія Sony Music купила весь каталог пісень 80-річного американського співака Боба Ділана за близько $200 млн
Про це повідомляє CNN.
"Я радий, що всі мої записані пісні можуть залишитися там, де їм місце", - заявив сам Ділан.
Компанія не назвала вартість угоди офіційно, але за інформацією американських ЗМІ, вона дорівнює близько $200 млн.
Саму угоду завершили ще у липні минулого року, проте офіційно про неї оголосили лише зараз.
Як зазначили у компанії, угода включає "всі записані пісні Боба Ділана з 1962 року".
Боб Ділан (справжнє ім'я - Роберт Аллен Ціммерман) - американський співак, композитор, поет і гітарист, з лірики якого запозичено багато крилатих фраз, а музика вплинула на творчість великої кількості музикантів.
- Нагадаємо, Шакіра продала права на всі свої пісні британській компанії.
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