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Головна Культура Боб Ділан продав усі свої пісні Sony за майже $200 млн

Боб Ділан продав усі свої пісні Sony за майже $200 млн

25 січня, 2022 вiвторок
16:00
Культура

Компанія Sony Music купила весь каталог пісень 80-річного американського співака Боба Ділана за близько $200 млн

Про це повідомляє CNN.

"Я радий, що всі мої записані пісні можуть залишитися там, де їм місце", - заявив сам Ділан.

Компанія не назвала вартість угоди офіційно, але за інформацією американських ЗМІ, вона дорівнює близько $200 млн.

Саму угоду завершили ще у липні минулого року, проте офіційно про неї оголосили лише зараз.

Як зазначили у компанії, угода включає "всі записані пісні Боба Ділана з 1962 року".

Боб Ділан (справжнє ім'я - Роберт Аллен Ціммерман) - американський співак, композитор, поет і гітарист, з лірики якого запозичено багато крилатих фраз, а музика вплинула на творчість великої кількості музикантів.

  • Нагадаємо, Шакіра продала права на всі свої пісні британській компанії.

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Новини
пісні
Sony
Боб Ділан
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