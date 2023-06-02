Boeing перенесла перший політ Starliner з екіпажем через проблеми з безпекою
Компанія Boeing знову відкладає перший пілотований політ корабля-капсули Starliner, який був замовлений NASA, через ненадійну парашутну систему та проблеми з обладнанням
Про це інформує Space.
"Boeing відмовляється від першого в історії запуску капсули астронавта Starliner з екіпажем для NASA, можливо, на невизначений термін, через проблеми з безпекою парашутів і проводки космічного корабля, які були виявлені минулого тижня", - пише відомство.
Запуск Starliner до МКС вже відкладали, але тепер стало відомо, що політ не 21 липня і можливо взагалі не станеться цього року.
Основні проблеми були виявлені під час сертифікації капсули для польотів з екіпажем на борту. Зокрема, стропи парашутів та їх кріплення не витримують достатнього навантаження, а стрічка, що покриває джгути кабелів, виявилася вогненебезпечною.
Запуск Starliner відкладається не вперше. У грудні 2019 року безпілотний політ закінчився частковою невдачею. Тоді корабель не досяг запланованої орбіти й не зістикувався з МКС.
Під час розслідування NASA зобов’язала Boeing внести 80 змін для усунення численних проблем, включаючи проблеми з горючою стрічкою та стропами, які були виявлені раніше.
Поки що астронавти продовжують тренуватися, очікуючи тестового польоту Crew Flight Test. Нещодавно на зустрічі в NASA експерти обговорювали питання безпеки Starliner. Відомо, що парашутна система, яка була сертифікована для безпілотного польоту, не отримала схвалення для польотів з екіпажем на борту.
Довідково. Boeing - одна з двох компаній, обраних NASA для доставлення астронавтів до МКС поряд із SpaceX. SpaceX вже здійснила сім польотів з екіпажами на завдання NASA і ще три - на замовлення приватних клієнтів. Boeing має намір виконати щонайменше сім польотів з астронавтами до МКС і не має наміру відмовлятися від контракту.
- 10 травня ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила про рекордне замовлення 300 літаків Boeing. Угода оцінюється в понад $40 млрд за поточними біржовими цінами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе