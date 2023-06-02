Про це інформує Space.

"Boeing відмовляється від першого в історії запуску капсули астронавта Starliner з екіпажем для NASA, можливо, на невизначений термін, через проблеми з безпекою парашутів і проводки космічного корабля, які були виявлені минулого тижня", - пише відомство.

Запуск Starliner до МКС вже відкладали, але тепер стало відомо, що політ не 21 липня і можливо взагалі не станеться цього року.

Основні проблеми були виявлені під час сертифікації капсули для польотів з екіпажем на борту. Зокрема, стропи парашутів та їх кріплення не витримують достатнього навантаження, а стрічка, що покриває джгути кабелів, виявилася вогненебезпечною.

Запуск Starliner відкладається не вперше. У грудні 2019 року безпілотний політ закінчився частковою невдачею. Тоді корабель не досяг запланованої орбіти й не зістикувався з МКС.

Під час розслідування NASA зобов’язала Boeing внести 80 змін для усунення численних проблем, включаючи проблеми з горючою стрічкою та стропами, які були виявлені раніше.

Поки що астронавти продовжують тренуватися, очікуючи тестового польоту Crew Flight Test. Нещодавно на зустрічі в NASA експерти обговорювали питання безпеки Starliner. Відомо, що парашутна система, яка була сертифікована для безпілотного польоту, не отримала схвалення для польотів з екіпажем на борту.

Довідково. Boeing - одна з двох компаній, обраних NASA для доставлення астронавтів до МКС поряд із SpaceX. SpaceX вже здійснила сім польотів з екіпажами на завдання NASA і ще три - на замовлення приватних клієнтів. Boeing має намір виконати щонайменше сім польотів з астронавтами до МКС і не має наміру відмовлятися від контракту.