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Рекордне замовлення на $40 млрд: Ryanair купує у Boeing 300 літаків 737 MAX 10

10 травня, 2023 середа
07:09
Економіка Ryanair

Ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила про рекордне замовлення 300 літаків Boeing. Угода оцінюється в понад $40 млрд за поточними біржовими цінами

Про це повідомили на сторінці авіакомпанії Ryanair.

Європейський лоукостер вирішив придбати 150 літаків Boeing 737 MAX 10 з опціоном на постачання ще 150. Компанії вели переговори про покупку літаків понад два роки. Восени 2021 року їх навіть призупинили через суттєві розбіжності сторін за закупівельною ціною. Проте сторонам у результаті все ж таки вдалося досягти компромісу.

Нове замовлення дозволить авіакомпанії майже подвоїти свій трафік зі 168 мільйонів пасажирів до кінця березня цього року й до 300 мільйонів пасажирів на рік до березня 2034 року. Наразі авіакомпанія планує перевозити 225 мільйонів пасажирів на рік до 2026 року.

Покупка 300 літаків 737 Max 10 може коштувати 40 млрд доларів. Компанії не уточнювали, за якою ціною ці літаки будуть продані. Однак у повідомленні ірландського перевізника уточнюється, що це рекордне за вартістю замовлення в історії компанії.

"Це найбільше замовлення, яке будь-коли розміщувала ірландська компанія на промислові товари США", - йдеться у повідомлені. 

Угода дозволить Ryanair забезпечити стійке зростання перевезень і туризму за нижчими тарифами у всіх європейських країнах, які продовжують лідирувати за обсягами перевезень, туризму і зайнятості в період після COVID-19.

"Партнерство Boeing і Ryanair є одним із найпродуктивніших в історії комерційної авіації, що дозволяє обом компаніям досягти успіху та розширити доступні подорожі для сотень мільйонів людей. Ми прагнемо доставляти авіакомпанії Ryanair і допомагати найбільшій групі авіакомпаній Європи досягти її цілей, пропонуючи своїм клієнтам найнижчі тарифи в Європі", - сказав генеральний директор Boeing Дейв Келхун.

Передбачається, що літаки буде поставлено в період із 2027 по 2033 роки. Саму угоду ще мають схвалити акціонери Ryanair у вересні 2023.

  • Ірландський авіаперевізник Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.

Світ
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