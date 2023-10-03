Boeing планує збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

За планом, до грудня 2023 року компанія Boeing має виробляти по 42 літаки Boeing 737 кожен місяць. У червні 2024 року цей показник має зрости до 47 літаків на місяць, у тому числі Boeing 737 MAX та старіші моделі, які використовуються для військових цілей. У грудні 2024 року метою є 50 літаків на місяць, а у червні 2025 року - 57 літаків на місяць.

Цей план був оприлюднений Boeing у своєму останньому головному графіку для постачальників, який був затверджений компанією у середині вересня, за даними джерел.

"Ця мета замінить недосягнуту ціль авіавиробника, встановлену кілька років тому, яка була зірвана у 2019 році, коли виробництво 737 MAX було припинено у всьому світі після двох смертельних авіакатастроф", – йдеться у матеріалі.

Одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій Boeing планувала випускати 57 літаків Boeing 737 MAX на місяць до того, як призупинила їх виробництво. Зараз компанія оголосила, що її офіційна мета - виробляти 50 літаків на місяць у 2025-2026 роках. Але голова Boeing Дейв Калхун сказав, що можливе підвищення виробництва до 60 літаків на місяць.