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Boeing планує збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

3 жовтня, 2023 вiвторок
15:02
Світ виробництво Boeing

До липня 2025 року Boeing має намір досягти рекордного рівня випуску свого найбільш зажаданого літака Boeing 737 - не менше 57 штук на місяць

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

За планом, до грудня 2023 року компанія Boeing має виробляти по 42 літаки Boeing 737 кожен місяць. У червні 2024 року цей показник має зрости до 47 літаків на місяць, у тому числі Boeing 737 MAX та старіші моделі, які використовуються для військових цілей. У грудні 2024 року метою є 50 літаків на місяць, а у червні 2025 року - 57 літаків на місяць.

Цей план був оприлюднений Boeing у своєму останньому головному графіку для постачальників, який був затверджений компанією у середині вересня, за даними джерел.

"Ця мета замінить недосягнуту ціль авіавиробника, встановлену кілька років тому, яка була зірвана у 2019 році, коли виробництво 737 MAX було припинено у всьому світі після двох смертельних авіакатастроф", – йдеться у матеріалі.

Одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій Boeing планувала випускати 57 літаків Boeing 737 MAX на місяць до того, як призупинила їх виробництво. Зараз компанія оголосила, що її офіційна мета - виробляти 50 літаків на місяць у 2025-2026 роках. Але голова Boeing Дейв Калхун сказав, що можливе підвищення виробництва до 60 літаків на місяць.

  • В'єтнам планує підписати угоду на закупівлю у США 50 літаків Boeing 737 Max на суму $10 млрд під час візиту Джо Байдена до країни.

Новини
США
Економіка
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