В'єтнам придбає у США 50 літаків Boeing за $10 млрд, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що ця угода дозволить національному перевізнику Vietnam Airlines замінити понад 40 літаків Airbus SE A321 старішого покоління. Видання пояснює, що будь-яке замовлення буде розглядатися як прорив для компанії Boeing, оскільки Vietnam Airlines до цього використовувала тільки однофюзеляжні літаки Airbus.

Також зазначається, що ця угода буде повторювати угоду, укладену під час візиту Барака Обами до В'єтнаму у 2016 році, коли бюджетний перевізник Vietjet Aviation JSC підписав договір на купівлю $11,3 млрд за 100 літаків Boeing 737 Max.