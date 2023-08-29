Байден невдовзі планує відвідати В’єтнам, - Білий дім
Президент США Джо Байден невдовзі має намір здійснити офіційний візит у В’єтнам, де обговорить шляхи подальшого поглиблення співпраці між двома країнами
Про це повідомила в понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Укрінформ.
У Ханої президент зустрінеться з лідером країни Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами, з якими обговорить "шляхи подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".
Лідери вивчатимуть можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації, розширення міжлюдських зв'язків через освітні обміни та програми розвитку робочої сили, боротьбу зі зміною клімату, а також зміцнення миру, процвітання і стабільності в регіоні, зазначила речниця.
- Президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
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