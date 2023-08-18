Про це повідомило видання Kyodo.

"Вони не відповіли позитивно на цю пропозицію, але вона все ще на столі. Ми готові сісти за стіл переговорів без попередніх умов", - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Кірбі зробив цю заяву за день до того, як Байден має провести тристоронній саміт з лідерами Японії та Південної Кореї, на якому головним пунктом порядку денного буде швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї.

На відміну від свого попередника Дональда Трампа, який тричі особисто зустрічався з Кімом, адміністрація Байдена намагається досягти прогресу в напрямку денуклеаризації через численні канали за участю офіційних осіб, але не на найвищому рівні.

Пропозиція зустрічі на найвищому рівні, оприлюднена Кірбі без уточнення, коли вона була зроблена, свідчить про те, що адміністрація Байдена активізує зусилля з налагодження контактів з Північною Кореєю.

У зв'язку з цим Міра Рапп-Гупер, старша директорка Ради національної безпеки США у справах Східної Азії, заявила на заході аналітичного центру, що адміністрація докладає особливих зусиль, щоб запросити Північну Корею сісти за стіл переговорів протягом останніх тижнів.

Вона сказала, що такі спроби посилилися після того, як місяць тому американський солдат, дислокований у Південній Кореї, без дозволу перетнув добре озброєний кордон з Північною Кореєю.

Посилаючись на відсутність реакції Пхеньяна на звернення адміністрації Байдена, Кірбі додав: "Але за відсутності такої реакції, а поки що він не виявив жодної зацікавленості в цьому, ми повинні переконатися, що ми готові в усіх інших відношеннях захищати наші інтереси національної безпеки та інтереси наших корейських і японських союзників".

"Це означає, що ми повинні розмістити в регіоні більше сил і засобів, які у нас є, і ми, безумовно, розглянемо можливість зробити це знову в майбутньому, якщо буде потрібно", - зазначив він.

Окрім цього, шпигунське агентство Південної Кореї виявило ознаки того, що Північна Корея готується до запуску міжконтинентальної балістичної ракети, який має збігтися з першим в історії самостійним тристороннім самітом.