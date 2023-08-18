Байден намагається зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином "без попередніх умов"
Президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова
Про це повідомило видання Kyodo.
"Вони не відповіли позитивно на цю пропозицію, але вона все ще на столі. Ми готові сісти за стіл переговорів без попередніх умов", - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Кірбі зробив цю заяву за день до того, як Байден має провести тристоронній саміт з лідерами Японії та Південної Кореї, на якому головним пунктом порядку денного буде швидкий розвиток ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї.
На відміну від свого попередника Дональда Трампа, який тричі особисто зустрічався з Кімом, адміністрація Байдена намагається досягти прогресу в напрямку денуклеаризації через численні канали за участю офіційних осіб, але не на найвищому рівні.
Пропозиція зустрічі на найвищому рівні, оприлюднена Кірбі без уточнення, коли вона була зроблена, свідчить про те, що адміністрація Байдена активізує зусилля з налагодження контактів з Північною Кореєю.
У зв'язку з цим Міра Рапп-Гупер, старша директорка Ради національної безпеки США у справах Східної Азії, заявила на заході аналітичного центру, що адміністрація докладає особливих зусиль, щоб запросити Північну Корею сісти за стіл переговорів протягом останніх тижнів.
Вона сказала, що такі спроби посилилися після того, як місяць тому американський солдат, дислокований у Південній Кореї, без дозволу перетнув добре озброєний кордон з Північною Кореєю.
Посилаючись на відсутність реакції Пхеньяна на звернення адміністрації Байдена, Кірбі додав: "Але за відсутності такої реакції, а поки що він не виявив жодної зацікавленості в цьому, ми повинні переконатися, що ми готові в усіх інших відношеннях захищати наші інтереси національної безпеки та інтереси наших корейських і японських союзників".
"Це означає, що ми повинні розмістити в регіоні більше сил і засобів, які у нас є, і ми, безумовно, розглянемо можливість зробити це знову в майбутньому, якщо буде потрібно", - зазначив він.
Окрім цього, шпигунське агентство Південної Кореї виявило ознаки того, що Північна Корея готується до запуску міжконтинентальної балістичної ракети, який має збігтися з першим в історії самостійним тристороннім самітом.
- 5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".
- 6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни.
- А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.
- 14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе