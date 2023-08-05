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КНДР розкритикувала США за наявність ядерної зброї, а свою назвала "суверенним правом"

5 серпня, 2023 субота
08:35
Світ КНДР

Постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом"

Про це інформує Reuters.

Критикуючи Штати за участь у тристоронньому оборонному пакті, утвореному Австралією, Великою Британією і США (AUKUS) і Ядерну консультативну групу з Південною Кореєю, Пхеньян захищав свою ядерну зброю як "здійснення суверенітету".

"Країни, які підписали ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження зброї ядерної зброї), не повинні сперечатися з КНДР щодо її законного здійснення суверенітету, оскільки вона юридично вийшла з ДНЯЗ 20 років тому. Ядерні сили КНДР ніколи не будуть загрозою для тих країн, які поважають її суверенітет та інтереси безпеки", - йдеться у повідомленні представництва КНДР.

Натомість там додали, що ядерні сили країни ніколи не будуть загрозою для тих країн, "які поважають їхній суверенітет та інтереси безпеки".

Атомний підводний човен США в Південній Кореї

У квітні США і Південна Корея уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі. Тепер Вашингтон періодично направлятиме атомні підводні човни США до Південної Кореї та залучатиме Сеул до своїх операцій з ядерного планування.

14 липня країни провели спільні повітряні навчання за участю щонайменше одного стратегічного бомбардувальника B-52H на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

А вже 18 липня США направили атомну субмарину до Південної Кореї. Вона прибула до країни на тлі переговорів щодо координації дій союзників у разі ядерної війни з КНДР. Це перший візит американського атомного підводного човна за останні десятиліття.

При цьому Північна Корея засудила Консультативну групу з ядерних питань за "відкрите обговорення використання ядерної зброї". КНДР застерегла від планів союзників збільшити демонстрацію військової сили, включаючи візит підводного човна. Своєю чергою Індійсько-тихоокеанський координатор Білого дому Курт Кемпбелл наголосив, що прибуття субмарини є проявом американської прихильності до оборони Південної Кореї.

Представник Білого дому не назвав човен, але міністерство оборони Південної Кореї підтвердило прибуття субмарини. ЇЇ ідентифікували як USS Kentucky, класу "Огайо". ЗМІ зазначають, що цей човен здатний нести близько 150 ракет Tomahawk.

У липні  міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама заявив, що розміщення американського атомного підводного човна на узбережжі Південної Кореї може відповідати критеріям застосування нею ядерної зброї.

КНДР
ООН
ядерна зброя
США
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