Про це сказав міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама, передає Reuters.

За його словами, розміщення американської зброї, такої як авіаносці, бомбардувальники або ракетні підводні човни у Південній Кореї є демонстрацією військової сили США і нібито може відповідати умовам для застосування КНДР ядерної зброї.

Північнокорейський міністр також звинуватив Сполучені Штати та Південну Корею в ескалації напруженості в регіоні, одночасно критикуючи першу зустріч їхньої Ядерної консультативної групи.

"Постійно зростаюча видимість розміщення стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних активів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР", – йдеться в заяві.

Атомний підводний човен США в Південній Кореї

У квітні США і Південна Корея уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі. Тепер Вашингтон періодично направлятиме атомні підводні човни США до Південної Кореї та залучатиме Сеул до своїх операцій з ядерного планування.

14 липня країни провели спільні повітряні навчання за участю щонайменше одного стратегічного бомбардувальника B-52H на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

А вже 18 липня США направили атомну субмарину до Південної Кореї. Вона прибула до країни на тлі переговорів щодо координації дій союзників у разі ядерної війни з КНДР. Це перший візит американського атомного підводного човна за останні десятиліття.

При цьому Північна Корея засудила Консультативну групу з ядерних питань за "відкрите обговорення використання ядерної зброї". КНДР застерегла від планів союзників збільшити демонстрацію військової сили, включаючи візит підводного човна. Своєю чергою Індійсько-тихоокеанський координатор Білого дому Курт Кемпбелл наголосив, що прибуття субмарини є проявом американської прихильності до оборони Південної Кореї.

Представник Білого дому не назвав човен, але міністерство оборони Південної Кореї підтвердило прибуття субмарини. ЇЇ ідентифікували як USS Kentucky, класу "Огайо". ЗМІ зазначають, що цей човен здатний нести близько 150 ракет Tomahawk.