Резонансне вбивство директора страхової компанії в США : що відомо та чому деякі американці заступаються за вбивцю

Еспресо детальніше розповість про те, що сталося та чому цей злочин підняв болюче для американського суспільства питання.

Поліція, яка переглядала відео з камер спостереження, зазначила, що стрілець був помічений біля готелю Hilton за кілька хвилин до того, як відкрив вогонь по Томпсону.

"Він стояв біля будівлі, коли поруч проходили численні перехожі", — сказав Джо Кенні, начальник кримінальної поліції Нью-Йорка.

Коли Томпсон проходив, стрілець вийшов на тротуар і відкрив вогонь, зупиняючись, щоб очистити зброю після її, ймовірно, "поломки". Потім він підійшов до Томпсона, який впав на землю, і продовжив стріляти. Томпсона було оголошено мертвим о 07:12 у госпіталі Рузвельта, згідно з інформацією поліції. Варто зазначити, що дружина Томпсона повідомила, що він раніше отримував погрози.

Вже 9 грудня 2024 року поліція затримала 26-річного Луїджі Манджоне в Алтуні, штат Пенсильванія, і висунула йому обвинувачення у вбивстві Томпсона. Під час арешту у Манджоне були знайдені 3D-друкований пістолет, схожий на той, що використовувався під час нападу, а також рукописні нотатки, які характеризуються як маніфест з критикою американської системи охорони здоров'я.

"Це війна": від талановитого хлопця до підозрюваного у вбивстві

"Це не той хлопець, якого я знаю", — сказав один із колишніх вчителів Манджіоне в Gilman School, приватній школі для хлопців у Балтиморі, де Манжоне був кращим випускником у 2016 році. Інші вчителі та студенти в Gilman говорили про його скромність, доброту та привітність; однокурсники з університету Пенсільванії також описували його як популярного студента інженерії та члена братства, який закінчив університет у 2020 році.

Луїджі Манджоне – 26-річний чоловік, який народився та виріс у Балтиморі, штат Меріленд, де навчався в приватній школі Gilman School, яку закінчив у 2016 році з найкращими оцінками в класі.

Після цього він вступив до Пенсильванського університету, престижного навчального закладу Ліги плюща. Останнє відоме місце його проживання — Гонолулу, Гаваї. Саме там він приєднався до спільноти Surf Break у січні 2022 роцу. Surf Break – це такий простір для Digital кочівників, мандрівників й т.д. Це гарно описує стиль життя Луїджі, який був талановитим якраз у діджитал справі та любив гарно відпочивати й міг собі це дозволити. Манджоне був дуже перспективною молодою людиною, яку чекало забезпечене майбутнє.

Однак, серфінг та піші прогулянки, якими любив займатися хлопець, ставали нестерпними через хронічний біль у спині. Як виявилося, у Луїджі діагностували спондилолістез. Це змусило його покинути зрештою спільноту у квітні 2022 року.

Захоплення Унабомбером

Назад на Гаваї він повернувся у 2023 році та пробував зав’язати нові знайомства у книжковому клубі, але нічого не вийшло: учасники книжкового клубу не зацінили вибір книг Луїджі, зокрема маніфест Унабомбера.

Ще у 2021 році у своєму огляді маніфесту Унабомбера — написаного вбивцею, який тероризував Сполучені Штати з 1970-х до 1990-х років, виготовляючи ретельно спроєктовані трубчасті бомби — Манджоне поставив йому чотири зірки та поділився коментарем, який він приписав іншій людині: “Коли всі інші форми комунікації не дають результату, насильство необхідне для виживання. Можливо, вам не подобаються його методи, але щоб побачити ситуацію з його точки зору, це не тероризм, це війна та революція”.

Операція не помогла

Десь у період до повернення на Гаваї Луїджі Манджоне було таки зроблено операцію на хребті, яка зовсім йому не допомогла. Ймовірно саме в цей час хлопець зіткнувся зі страховими компаніями. Як стверджують його друзі, він часто критикував їх та був впевнений, що саме ці компанії пригнічують людей.

На цей час хлопця офіційно звинувачено у вбивстві Браяна Томпсона. Адвокат Манджоне, Томас Дікі, заявив, що його підзахисний не визнає своєї провини у вбивстві. Наразі Манджоне перебуває під вартою в Пенсильванії без права на заставу. Його команда подала клопотання habeas corpus, щоб оскаржити екстрадицію до Нью-Йорка. Судове засідання з цього питання призначене на 30 грудня. Також 23 грудня в Пенсильванії відбудеться попереднє слухання у справі про підроблений документ та 3D-друковану зброю.

Слідство також вважає, що мотивом злочину могла бути ненависть до корпоративної жадібності та медичної індустрії, яку Манджоне вважав символом несправедливості. У його "маніфесті" містяться відповідні заяви, що підтверджують цю версію.

"Deny", "Defend", "Depose"

Під час розслідування поліція виявила гільзи з написами "Deny", "Defend" та "Depose" (Заперечуй, захищайся, усувай): вони відсилають до відомої фрази Delay, Deny, Defend (Затягуй. Відмовляй. Захищайся) — вона описує тактику страхових компаній, коли вони намагаються уникнути компенсації медичних витрат своїх клієнтів: "Затягуй з виплатами; відмовляй у задоволенні обґрунтованих вимог; захищайся, ініціюючи довгограючі розгляди".

"Deny", "Defend", "Depose" швидко підхопило американське суспільство: вулиці міст захопили відповідні дописи та графіті.

Жахливі приклади політики страхування у США

Політика страхування в США часто стає предметом критики через високі витрати на медичне обслуговування, складність в отриманні страхових виплат та обмежений доступ до медичних послуг для багатьох людей, особливо для тих, хто не має доступу до страховок через роботодавців або не може дозволити собі приватне страхування. Ось деякі ключові моменти, чому американці незадоволені політикою страхування:

Високі витрати на медичне обслуговування: Медичне страхування у США є надзвичайно дорогим, навіть для тих, хто має страховку. За даними різних досліджень, понад 25% американців мали складнощі з оплатою медичних рахунків, і деякі з них змушені були продавати свої будинки або використовувати заощадження, щоб покрити витрати на лікування.

Приклад: У 2019 році американка Стефані Міллер зіткнулася з боргами в розмірі понад 300 тисяч доларів після того, як отримала медичне обслуговування через інсульт. Вона мала страховку, але її страхова компанія не покрила всі витрати, і жінка опинилась у фінансовій пастці через надмірні витрати на лікування. Задля покриття боргу Міллер була змушена продати свою оселю.

Страхові компанії відмовляють у покритті витрат або намагаються зменшити виплати: Страхові компанії часто відмовляються виплачувати або зменшують виплати, посилаючись на дрібні деталі в контракті, які можуть бути складними для звичайних громадян для розуміння. Це включає відмову у покритті деяких процедур, попри те, що людина має право на лікування.

Приклад: У 2015 році було висвітлено випадок, коли страхова компанія Aetna відмовила в покритті необхідної операції на серці пацієнта, посилаючись на те, що операція була "необов'язковою". В результаті цього пацієнт помер, а родина звернулася до суду. Їхній позов проти Aetna був підтриманий, але тільки після тривалого процесу.

Страхові компанії відмовляються від відповідальності через "предмети дрібного шрифту": Політики страхування часто містять складні умови і виключення, які можуть бути важко зрозуміти середньому споживачу. Це дає можливість страховикам відмовити в оплаті навіть у випадках, коли, здається, за умовами полісу виплати мали бути здійснені.

Приклад: У 2016 році інвалідний ветеран, який страждав від важкої травми хребта, не зміг отримати необхідну реабілітацію через відмову його страхової компанії. Компанія послалась на те, що певні процедури не входять у стандартне покриття, хоча вони були визначені як необхідні лікарем. Цей випадок привернув увагу до непрозорих умов страхових договорів.

Використання "діри" в політиках для зменшення виплат: Страхові компанії часто використовують так звані "діри" в полісах, щоб мінімізувати свої витрати, намагаючись перекласти частину витрат на клієнтів або навіть відмовити в оплаті за послуги, що входять у визначення стандартів полісу.

Приклад: У 2018 році компанія Anthem Health Insurance відмовилася покривати медичні витрати після операції на коліні для клієнта, який, на їхню думку, не дотримувався належного терміну реабілітації. Суд встановив, що це було неправильним, але страховик оскаржив рішення, що створило додаткові фінансові труднощі для пацієнта.

Ці приклади показують, чому багато американців обурені системою медичного страхування, яка часто не покриває витрат на лікування або має багато обмежень для пацієнтів. Результатом цього є високий рівень боргової залежності через медичні витрати та загальна недовіра до страхових компаній.

"UnitedHealth denies care"

Компанія, яку очолював Томпсон, входить до консорціуму UnitedHealth Group.

Він займає восьме місце у світовому рейтингу Fortune 500 за 2024 рік, який оцінює річний дохід компаній. Apple, наприклад, лише на один рядок вище. Це єдина страхова група, яка стоїть так високо у цьому списку. У UnitedHealthcare застраховано близько 50 млн працюючих американців. Томпсон пропрацював у UnitedHealthcare понад 20 років, у 2021 році очолив її, і за цей час прибуток компанії зріс на третину. Винагорода самого Томпсона за 2023 перевищила 10 млн доларів.

Частка відмов у страхових виплатах у UnitedHealthcare досягає третини від усіх заявок, 32% — це максимум серед страхових компаній і вдвічі більше за середній для індустрії показник, зазначає Forbes. У UnitedHealthcare це заперечують, хоча, розрахунки базуються на їхній статистиці.

У липні цього року понад 100 людей зібралися біля головного офісу UnitedHealthcare, яку очолював Томпсон, аби протестувати проти політики компанії щодо відшкодування медичних витрат і відмов у покритті лікування.

Під час того протесту 11 людей були затримані поліцією за блокування дороги.

Дані поліції також свідчать, що подібні акції, організовані People's Action Institute, відбулися і у Мейні, Нью-Йорку, Техасі, Західній Вірджинії.

“Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка. Бо він був керівником UnitedHealthcare, страхового підрозділу компанії з надання медичних послуг UnitedHealth Group. Компанії, яка є найбільшим медичним страховиком в США”, – йдеться у статті ВВС.

Якщо погортати сторінку Брайяна Томпсона у LinkedIn, стає зрозуміло, як багато людей висловлювали гнів, коли їм відмовляли в оплаті лікування.

На один з його дописів про те, як компанія працює над тим, щоб ліки були більш доступними, одна жінка написала:

"В мене четверта стадія раку легенів. Я щойно залишила UnitedHealthcare, тому що вони відкидали усі мої звернення щодо покриття ліків. І кожного місяця це була інша причина відмови".

Реакція американського суспільства

Реакція американського суспільства на вбивство генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона була неоднозначною. Подія викликала широкий резонанс, торкнувшись питань справедливості, економічної нерівності та моральності системи охорони здоров’я.

Багато американців висловили співчуття родині Томпсона та засудили жорстокість злочину, адже насилям нічого доброго не добитися.

Однак, після затримання Луїджі Манджоне частина суспільства почала висловлювати підтримку йому, називаючи його жертвою несправедливої системи: У Х і Reddit з’явилися хештеги на підтримку Манджоне, а деякі користувачі навіть називали його "героєм" або "революціонером".

Деякі політики використали цю подію, щоб підкреслити необхідність змін у системі охорони здоров’я. Прогресивні політики, як-от сенатор Берні Сандерс, наголосили, що цей випадок є сигналом до запровадження Medicare for All. Консервативні політики закликали зосередитися на покращенні доступності послуг без радикальних змін.