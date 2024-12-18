Окупанти із дрона атакували автівку у Херсоні: є загиблий і поранений

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі міста, внаслідок чого вона загорілась. 41-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще один – постраждалий 46 років доправлений до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - розповів очільник МВА.