Окупанти із дрона атакували автівку у Херсоні: є загиблий і поранений
Увечері середи, 18 грудня, російська окупаційна армія атакувала із дрона автомобіль у Корабельному районі Херсона. Один чоловік загинув, ще одного поранено
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі міста, внаслідок чого вона загорілась. 41-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Ще один – постраждалий 46 років доправлений до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - розповів очільник МВА.
- Уранці вівторка, 17 грудня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну автівку у Херсоні. У результаті поранень зазнали двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе