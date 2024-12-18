"Це нечесна розмова": Зеленський щодо зниження мобілізаційного віку
Україна чула сигнал від партнерів про зниження мобілізаційного віку, втім варто звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військових
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.
"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що "давайте знижуйте вік мобілізації". Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що у сучасній війні мова йде не лише про "сидіння у траншеях", а й про використання дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.
"Без прикриття неба як можна штурмувати і йти вперед? І лідери це знають. І тому це знаєте, такі політичні ігри. Авжеж, чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", - підкреслив Зеленський.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
- 2 грудня повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена зростає "розчарованість" через опір України знизити призовний вік із 25 до 18 років.
- Згодом член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі в парламенті не розглядаються законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що питання мобілізаційного віку в Україні порушувалося на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу.
- Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що мобілізаційний вік в Україні "занадто високий".
- У середині грудня Ольга Стефанішина наголосила, рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому.
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