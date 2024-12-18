"Це нечесна розмова": Зеленський щодо зниження мобілізаційного віку

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.

"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що "давайте знижуйте вік мобілізації". Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що у сучасній війні мова йде не лише про "сидіння у траншеях", а й про використання дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.

"Без прикриття неба як можна штурмувати і йти вперед? І лідери це знають. І тому це знаєте, такі політичні ігри. Авжеж, чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", - підкреслив Зеленський.