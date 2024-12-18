Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація надвечір 18 грудня

Про це повідомили в Повітряних силах.

О 12:12 декілька груп ворожих БПЛА рухались із Запорізької області на Дніпропетровщину. За 20 хвилин військові попередили про групу безпілотників у напрямку Кривого Рогу.

Станом на 12:56 російські БПЛА рухались із Дніпропетровщини на Кіровоградщину. О 13:14 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон з Херсонщини на Миколаївщину.

О 13:28 російський дрон рухався з Дніпропетровщини на Полтавщину. Згодом БПЛА фіксували у напрямку Полтави та Дніпра.

Після 15:00 під загрозою застосування ударних безпілотників перебували Сумська та Харківська області.

О 15:26 декілька груп дронів фіксували на Сумщині та рухались у південно-західному напрямку.

Станом на 15:51 рух ворожих БПЛА був наступним:

Декілька груп БПЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;

БПЛА з Харківщини на Дніпропетровщину;

БПЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину;

БПЛА на півночі Донеччини курсом на південь.

Рух дронів о 16:47:

група БПЛА на Чернігівщині курсом на Чернігів;

БПЛА з Чернігівщини курсом на Київщину;

БПЛА на Харківщині курсом на південь;

БПЛА на Полтавщині курсом на захід;

БПЛА з Дніпропетровщини на Харківщину.

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