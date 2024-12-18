Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація надвечір 18 грудня
Російська армія вдень 18 грудня запустила безпілотники по території України. Перші російські дрони рухались на Дніпропетровщину
Про це повідомили в Повітряних силах.
О 12:12 декілька груп ворожих БПЛА рухались із Запорізької області на Дніпропетровщину. За 20 хвилин військові попередили про групу безпілотників у напрямку Кривого Рогу.
Станом на 12:56 російські БПЛА рухались із Дніпропетровщини на Кіровоградщину. О 13:14 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон з Херсонщини на Миколаївщину.
О 13:28 російський дрон рухався з Дніпропетровщини на Полтавщину. Згодом БПЛА фіксували у напрямку Полтави та Дніпра.
Після 15:00 під загрозою застосування ударних безпілотників перебували Сумська та Харківська області.
О 15:26 декілька груп дронів фіксували на Сумщині та рухались у південно-західному напрямку.
Станом на 15:51 рух ворожих БПЛА був наступним:
- Декілька груп БПЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
- БПЛА з Харківщини на Дніпропетровщину;
- БПЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину;
- БПЛА на півночі Донеччини курсом на південь.
Рух дронів о 16:47:
- група БПЛА на Чернігівщині курсом на Чернігів;
- БПЛА з Чернігівщини курсом на Київщину;
- БПЛА на Харківщині курсом на південь;
- БПЛА на Полтавщині курсом на захід;
- БПЛА з Дніпропетровщини на Харківщину.
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- Упродовж ночі 18 грудня російські окупанти запустили по Україні понад 80 ударних дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 51 ворожий безпілотник.
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