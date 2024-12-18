Сили ППО за ніч збили 51 ворожий БПЛА, ще 30 не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 19:00 17 грудня до ранку наступного дня противник атакував територію України 81 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово та Орел у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені й не призвели до негативних наслідків.