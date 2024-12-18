Сили ППО за ніч збили 51 ворожий БПЛА, ще 30 не досягли цілей
Упродовж ночі 18 грудня російські окупанти запустили по Україні понад 80 ударних дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 51 ворожий безпілотник
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, з 19:00 17 грудня до ранку наступного дня противник атакував територію України 81 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово та Орел у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені й не призвели до негативних наслідків.
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