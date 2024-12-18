"Обладнання потребує термінової заміни": столична влада оголосила про ремонт крематорію
На території столичного крематорію планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації. Влада вважає його поточний стан неналежним
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
"Стан, у якому він (крематорій, – ред.) перебуває, є неналежним з погляду місії, яку він виконує. Зокрема, будівлі зазнали корозії від атмосферних впливів, а обладнання за 50 років безперервної роботи потребує термінової заміни", - сказав він.
За словами посадовця, під час ремонту передусім приведуть до ладу приміщення і території, де здійснюють урочисті поховання українських військовослужбовців.
Пантелеєв зазначив, що меморіально-обрядовий комплекс "Парк пам’яті", розташований на території крематорію, створювали як єдиний архітектурно-містобудівний ансамбль, що охоплює комплекс споруд: зали прощання, крематорій, адміністративний корпус, колумбарій, паркову зону і Стіну Пам’яті з монументальними панно. Територія комплексу межує з територією Байкового кладовища – одного з найстаріших некрополів, що зберігся в Києві, пам’ятки історії національного значення. Утім цьому меморіально-обрядовому комплексу вже понад 50 років.
"Станом на сьогодні вже провели науково-проєктну роботу, зібрали дані й розробили проєкт, який незабаром має пройти експертизу та вже пройшов наукову раду в Департаменті охорони культурної спадщини. Навесні планують розпочати реставраційні роботи. Крім того, наразі на території крематорію триває капремонт огорожі вздовж вул. Байкової, що супроводжується протизсувними роботами", - сказав заступник голови КМДА.
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
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