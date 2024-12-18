The Economist: Вбивство російського генерала демонструє смертельну загрозу українських шпигунів

Про це йдеться у статті The Economist, переклад якої наводить Еспресо.

Служба внутрішньої безпеки України, відома як СБУ, не гаяла часу. 16 грудня СБУ звинуватила генерала Ігоря Кирилова, керівника російських сил захисту ядерної, біологічної та хімічної зброї, у "масовому використанні" забороненої хімічної зброї в Україні. Наступного дня Ігор Кирилов загинув, ставши жертвою вибуху вранці біля житлового будинку в Москві. На відеозаписі, поширеному в Інтернеті, видно, що два тіла, ймовірно, генерала і його помічника, який також загинув внаслідок нападу, розкидані на тротуарі поруч зі згорілим електросамокатом.

Джерело в СБУ заявило, що відомство несе відповідальність за напад, в якому вибухівка, закріплена на самокаті, була підірвана дистанційно, коли Ігор Кирилов і його водій наблизилися до їхнього автомобіля. Генерал "був військовим злочинцем і цілком законною мішенню", заявило джерело. "Такий ганебний кінець чекає на всіх, хто вбиває українців". Вибух був незначним за таких обставин: саморобний вибуховий пристрій, що містив еквівалент приблизно 300 г тринітротолуолу (ТНТ).

Українські чиновники заявили, що вони вважають генерала Кирилова відповідальним за 4800 інцидентів, пов’язаних із застосуванням хімічних боєприпасів проти українських сил від початку війни. Вони стверджують, що в результаті таких атак понад 2000 військовослужбовців були госпіталізовані, а троє з них загинули.

На початку цього року Британія запровадила санкції проти генерала за його контроль над використанням забороненої зброї та розповсюдження дезінформації. З початку війни Ігор Кирилов регулярно виступав на російському телебаченні, роблячи безпідставні заяви про те, що Україна розробляє хімічну та біологічну зброю і що Америка створила в Україні військові біолабораторії.

Вбивство Ігоря Кирилова, можливо, є найбільш зухвалим і резонансним, здійсненим українцями на цей момент. Але це не перший випадок. Секретне п'яте управління контррозвідки СБУ, яке має мандат на здійснення цілеспрямованих вбивств за кордоном, і ГУР, українська військова розвідка, активно діють на російській території. Обидва відомства мають розгалужені мережі та методи роботи всередині країни. Їхньою останньою мішенню, ймовірно, був Михайло Шацький, експерт з озброєнь, який допомагав Росії модернізувати крилаті ракети, що використовувалися проти України, і якого застрелили минулого тижня біля його будинку.

З початку війни українські агенти вбили десятки російських командирів, чиновників, підозрюваних колаборантів та пропагандистів, переважно на окупованих територіях України. Американські спецслужби вважають, що Україна також причетна до вибуху автомобіля, в результаті якого у 2022 році загинула Дар'я Дугіна, донька російського націоналістичного ідеолога Олександра Дугіна. Можливо, Дугін був первісною метою в цьому випадку.

Раніше агенти переходили з п'ятого управління СБУ до ГУР. Сьогодні ці два підрозділи конкурують між собою. Особливо напружені стосунки між Олександром Покладом, заступником голови СБУ, який керує п'ятим управлінням, та Кирилом Будановим, керівником ГУР. Ходять чутки, що Олександр Поклад прагне замінити Кирила Буданова, який втратив прихильність деяких осіб у президентській канцелярії.

Незалежно від суперництва між відомствами, вбивство Ігоря Кирилова показує, що українські спецслужби залишаються смертельно небезпечними. Українські агенти дали зрозуміти, що вони можуть цілити в найвищих офіцерів російської армії, навіть у Москві. Росія, яка не змогла організувати подібну кампанію всередині України, ймовірно, відреагує так, як вона це робила з початку війни: бомбардуванням українського цивільного населення.