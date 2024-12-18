З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних залишків війни загинули 16 дітей, ще 88 отримали поранення

Про це повідомив офіцер Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев.

"З початку широкомасштабного вторгнення РФ 1087 осіб постраждали внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Найбільше нещасних випадків зафіксовано в Харківській області – 265", - зазначив Рябцев.

За його словами, найбільше постраждалих серед чоловіків – 275 загиблих та 622 поранених.

"Якщо говорити про жінок, то цей показник нижчий. Відтак, з 24 лютого 2022 року внаслідок інцидентів пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, загинули 27 жінок, а ще 59 дістали поранення. Стосовно дітей показник такий – 16 загиблих та 88 поранених", - зауважив Олександр Рябцев.

У ході зустрічі він також презентував порівняльний аналіз загиблих та поранених у період з 2022 по 2024 роки. Найбільша кількість інцидентів була у 2023 році – 401 випадок. Для порівняння, у перший рік повномасштабного вторгнення ця цифра становила – 204 інциденти. Найменша кількість інцидентів цьогоріч – 149.

Зазначається, що ця тенденція свідчить про ефективність системи протимінної діяльності, яка реалізується Національним органом з питань протимінної діяльності з метою вивільнення території України від вибухонебезпечних наслідків агресії Російської Федерації.

Також під час зустрічі робочої групи "Асоціація саперів України" (АСУ) представила свою розробку – дитячу гру з мінної безпеки "WalkSafe". Вона сприятиме підвищенню безпеки дітей шляхом ознайомлення з можливими ризиками та допоможе сформувати правильну модель поведінки у різних небезпечних ситуаціях. У грі дається певна візуалізація та обмежена інформація стосовно вибухонебезпечних предметів.