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З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних залишків війни загинули 16 дітей, ще 88 отримали поранення

Катерина Ганжа
18 грудня, 2024 середа
17:57
Суспільство війна діти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни постраждали 1087 людей. Зокрема, загинули 16 дітей, ще 88 дістали поранення

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Про це повідомив офіцер Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев.

 "З початку широкомасштабного вторгнення РФ 1087 осіб постраждали внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Найбільше нещасних випадків зафіксовано в Харківській області – 265", - зазначив Рябцев.

За його словами, найбільше постраждалих серед чоловіків – 275 загиблих та 622 поранених.

"Якщо говорити про жінок, то цей показник нижчий. Відтак, з 24 лютого 2022 року внаслідок інцидентів пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, загинули 27 жінок, а ще 59 дістали поранення. Стосовно дітей показник такий – 16 загиблих та 88 поранених", - зауважив Олександр Рябцев.

У ході зустрічі він також презентував порівняльний аналіз загиблих та поранених у період з 2022 по 2024 роки. Найбільша кількість інцидентів була у 2023 році – 401 випадок. Для порівняння, у перший рік повномасштабного вторгнення ця цифра становила – 204 інциденти. Найменша кількість інцидентів цьогоріч – 149.

Зазначається, що ця тенденція свідчить про ефективність системи протимінної діяльності, яка реалізується Національним органом з питань протимінної діяльності з метою вивільнення території України від вибухонебезпечних наслідків агресії Російської Федерації.

Також під час зустрічі робочої групи "Асоціація саперів України" (АСУ) представила свою розробку – дитячу гру з мінної безпеки "WalkSafe". Вона сприятиме підвищенню безпеки дітей шляхом ознайомлення з можливими ризиками та допоможе сформувати правильну модель поведінки у різних небезпечних ситуаціях. У грі дається певна візуалізація та обмежена інформація стосовно вибухонебезпечних предметів.

  • За даними ювенальних прокурорів, станом на 19 листопада внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули 592 дитини. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
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