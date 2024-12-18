Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер

Про це повідомив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон у соцмережі Х.

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робитиме у майбутньому", – написав Бенсон.

Останній бій боксер провів у травні 2024 року. Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Загалом Ломаченко провів 21 бій на професійному рівні. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях здобув 18 перемог (12 нокаутом).

Боксер також двічі вигравав Олімпіаду.

Громадянська позиція Василя Ломаченка

Після початку повномасштабної війни Ломаченко відмовився залишати Україну та вступив до лав ТрО у Білгород-Дністровському на Одещині.

Проте колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. У результаті Василь Ломаченко заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.

У вересні 2024 року в Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача Василя Ломаченка.

Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів, що у боксера є обовʼязки в армії. Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук також поділився інформацією, що Ломаченко суттєво допомагає ЗСУ.