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Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера

Влад Дідусь
30 жовтня, 2024 середа
16:58
Спорт Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про подальші плани боксера, а також зізнався, що у нього є обовʼязки в армії

Зміст

Про це з посиланням на BoxingScene пише "Трибуна".

"Рішення (прим. - щодо завершення карʼєри) ще не ухвалене, але я можу вам сказати одне – гроші не є мотивацією для Ломаченка", - сказав Егіс Клімас.

За словами менеджера боксера, 37-річний Василь Ломаченко хоче залишатись вдома, а також має "військові обовʼязки в армії".

"Можливо, він передумає і буде боксувати. Минулого разу люди говорили, що він піде на пенсію, але він передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що станеться", - додав Клімас.

  • Після початку повномасштабної війни Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав ТрО у Білгород-Дністровському на Одещині. 
  • Проте колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. У результаті Василь Ломаченко заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.
  • 12 травня Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
  • 14 вересня в Одеській області під час атаки російських дронів постраждала дача Василя Ломаченка.
Теги:
Новини
Україна
Бокс
ЗСУ
Василь Ломаченко
Війна з Росією
Військові новини
територіальна оборона
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