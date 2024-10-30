Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера

Про це з посиланням на BoxingScene пише "Трибуна".

"Рішення (прим. - щодо завершення карʼєри) ще не ухвалене, але я можу вам сказати одне – гроші не є мотивацією для Ломаченка", - сказав Егіс Клімас.

За словами менеджера боксера, 37-річний Василь Ломаченко хоче залишатись вдома, а також має "військові обовʼязки в армії".

"Можливо, він передумає і буде боксувати. Минулого разу люди говорили, що він піде на пенсію, але він передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що станеться", - додав Клімас.