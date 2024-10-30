Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера
Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про подальші плани боксера, а також зізнався, що у нього є обовʼязки в армії
Про це з посиланням на BoxingScene пише "Трибуна".
"Рішення (прим. - щодо завершення карʼєри) ще не ухвалене, але я можу вам сказати одне – гроші не є мотивацією для Ломаченка", - сказав Егіс Клімас.
За словами менеджера боксера, 37-річний Василь Ломаченко хоче залишатись вдома, а також має "військові обовʼязки в армії".
"Можливо, він передумає і буде боксувати. Минулого разу люди говорили, що він піде на пенсію, але він передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що станеться", - додав Клімас.
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