Окупанти атакували із дрона прикордонну громаду Сумщини: загорілася адмінбудівля
Вдень 18 грудня російська окупаційна армія обстріляла Середино-Будську громаду Сумської області, застосувавши FPV-дрон
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Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Внаслідок атаки росіян сталося загорання адміністративної будівлі. Попередньо, люди не постраждали", - повідомили в ОВА.
- Окупанти 12 грудня двічі атакували безпілотниками одну з громад Сумщини, внаслідок чого постраждала цивільна людина.
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