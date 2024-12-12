Окупанти атакували одну з громад Сумщини безпілотниками: поранено людину

Про це поінформувала пресслужба Сумської міської ради.

"Один зі старостатів громади сьогодні двічі атакували ворожі БПЛА. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали староста та відповідні служби громади.

Згідно з повідомленням, старостат надав власникам пошкоджених помешкань матеріали для аварійного усунення пошкоджень.

У міськраді уточнили, що атака не вплинула на газо- та електропостачання у громаді.