Окупанти атакували одну з громад Сумщини безпілотниками: поранено людину
Російська окупаційна армія 12 грудня двічі атакувала безпілотниками одну з громад Сумщини, внаслідок чого постраждала цивільна людина
Про це поінформувала пресслужба Сумської міської ради.
"Один зі старостатів громади сьогодні двічі атакували ворожі БПЛА. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали староста та відповідні служби громади.
Згідно з повідомленням, старостат надав власникам пошкоджених помешкань матеріали для аварійного усунення пошкоджень.
У міськраді уточнили, що атака не вплинула на газо- та електропостачання у громаді.
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