В Україні видадуть роман "Шьоґун" Джеймса Клавелла, однойменна екранізація якого отримала 18 премій "Еммі"

Про це повідомили на сайті видавництва.

"Лабораторія" розкрила свої видавничі плани на 2025 рік. Зокрема в українському перекладі вийде роман-епопея американського письменника Джеймса Клавелла "Шьоґун"

"Шьоґун" переносить читача у XVII століття Японії, де англієць Джон Блекторн зустрічається із викликами культури, моралі та боротьби за владу. Друга книга Азійської саги Джеймса Клавелла "Тай-Пен" розкриває історію заснування Гонконгу й протистояння торгівельних імперій Дірка Струана і Тайлера Брока. Це історія про амбіції, інтриги, пристрасть і смертельні протистояння з винятковою деталізацією історичних подій, що стала одним із найкращих зразків історичної літератури", - зазначається на сайті видавництва.

"Шьоґун" був закінчений у 1975 році. У романі яскраво описуються історичні та політичні події в Японії того часу. Клавелл створив кожного персонажа на основі історичної постаті, але змінив їхні імена, щоб додати інтриги в історію. Цей історичний художній твір заснований на боротьбі за владу між наступниками Тойотомі Хідейоші, що призвела до заснування шьогунату Токугава.

Роман двічі екранізували в форматі мінісеріалу: у 1980-му та у 2024-му роках.

Цього року серіал Hulu отримав 18 нагород "Еммі", ставши тріумфатором премії. Створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом, "Шьоґун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай - найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.

