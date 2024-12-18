В Україні видадуть роман "Шьоґун" Джеймса Клавелла, однойменна екранізація якого отримала 18 премій "Еммі"
Видавництво "Лабораторія" оголосило про свої плани на 2025 рік, серед художніх книжок, які вийдуть українською, - роман-епопея Джеймса Клавелла "Шьоґун"
Про це повідомили на сайті видавництва.
"Лабораторія" розкрила свої видавничі плани на 2025 рік. Зокрема в українському перекладі вийде роман-епопея американського письменника Джеймса Клавелла "Шьоґун"
"Шьоґун" переносить читача у XVII століття Японії, де англієць Джон Блекторн зустрічається із викликами культури, моралі та боротьби за владу. Друга книга Азійської саги Джеймса Клавелла "Тай-Пен" розкриває історію заснування Гонконгу й протистояння торгівельних імперій Дірка Струана і Тайлера Брока. Це історія про амбіції, інтриги, пристрасть і смертельні протистояння з винятковою деталізацією історичних подій, що стала одним із найкращих зразків історичної літератури", - зазначається на сайті видавництва.
"Шьоґун" був закінчений у 1975 році. У романі яскраво описуються історичні та політичні події в Японії того часу. Клавелл створив кожного персонажа на основі історичної постаті, але змінив їхні імена, щоб додати інтриги в історію. Цей історичний художній твір заснований на боротьбі за владу між наступниками Тойотомі Хідейоші, що призвела до заснування шьогунату Токугава.
Роман двічі екранізували в форматі мінісеріалу: у 1980-му та у 2024-му роках.
Цього року серіал Hulu отримав 18 нагород "Еммі", ставши тріумфатором премії. Створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом, "Шьоґун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай - найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе