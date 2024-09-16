У США вручили премії "Еммі": 18 нагород отримав серіал "Сьогун"

Повний список переможців оприлюднили на сайті премії "Еммі".

У Лос-Анджелесі проти ночі 16 вересня пройшла 76-та церемонія вручення премій "Еммі". Церемонію вели Юджин та Ден Леві.

Найбільше нагород - 18 - отримав американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла. "Сьогун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай - найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.

Другим за кількістю перемог "Еммі" став американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером. Шоу отримало 11 статуеток, зокрема, в номінації "Найкращий комедійний актор" (перемогу здобув Джеремі Аллен Вайт), а Ебон Мосс-Бахрах і Ліза Колон-Заяс стали найкращими актором і акторкою другого плану.

Британський серіал "Оленя" від Netflix посів третє місце в рейтингу за кількістю перемог. На рахунку цього драматичного трилера в жанрі чорної комедії 6 "Еммі", зокрема, статуетка за "Найкращий мінісеріал". Шоу "Оленя" створене Річардом Гаддом, який також виконав головну роль. Це адаптація однойменного автобіографічного моношоу Гадда, заснованого на його реальному досвіді, коли в 20-річному віці Гадд зазнав переслідування та сексуального насильства.

Шість нагород також отримало шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі".

Список переможців премії "Еммі":