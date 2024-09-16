У США вручили премії "Еммі": 18 нагород отримав серіал "Сьогун"
Історично-драматичний серіал "Сьогун" та комедійно-драматичне шоу "Ведмідь" стали тріумфаторами 76-ї телевізійної премії "Еммі", отримавши по 18 та 11 статуеток відповідно
Повний список переможців оприлюднили на сайті премії "Еммі".
У Лос-Анджелесі проти ночі 16 вересня пройшла 76-та церемонія вручення премій "Еммі". Церемонію вели Юджин та Ден Леві.
Найбільше нагород - 18 - отримав американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла. "Сьогун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай - найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.
Другим за кількістю перемог "Еммі" став американський комедійно-драматичний серіал "Ведмідь", створений Крістофером Сторером. Шоу отримало 11 статуеток, зокрема, в номінації "Найкращий комедійний актор" (перемогу здобув Джеремі Аллен Вайт), а Ебон Мосс-Бахрах і Ліза Колон-Заяс стали найкращими актором і акторкою другого плану.
Британський серіал "Оленя" від Netflix посів третє місце в рейтингу за кількістю перемог. На рахунку цього драматичного трилера в жанрі чорної комедії 6 "Еммі", зокрема, статуетка за "Найкращий мінісеріал". Шоу "Оленя" створене Річардом Гаддом, який також виконав головну роль. Це адаптація однойменного автобіографічного моношоу Гадда, заснованого на його реальному досвіді, коли в 20-річному віці Гадд зазнав переслідування та сексуального насильства.
Шість нагород також отримало шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі".
Список переможців премії "Еммі":
- Найкращий драматичний серіал - "Сьогун".
- Найкращий комедійний серіал - "Хитрощі".
- Найкращий мінісеріал - "Оленя".
- Найкращий драматичний актор - Хіроюкі Санада, "Сьогун".
- Найкраща драматична акторка - Анна Савай, "Сьогун".
- Найкращий комедійний актор - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь".
- Найкраща комедійна акторка - Джин Смарт, "Хитрощі".
- Найкращий комедійний актор другого плану - Ебон Мосс-Бахрах, "Ведмідь".
- Найкраща комедійна акторка другого плану - Ліза Колон-Заяс, "Ведмідь".
- Найкращий драматичний актор другого плану - Біллі Крудап, "Ранкове шоу".
- Найкраща драматична акторка другого плану - Елізабет Дебікі, "Корона".
- Найкращий режисер комедійного серіалу - Крістофер Сторер, "Ведмідь".
- Найкращий сценарій комедійного серіалу - Лучія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі, "Хитрощі".
- Найкращий режисер драматичного серіалу - Фредерік Е. О. Тоє, "Сьогун".
- Найкращий сценарій драматичного серіалу - Вілл Сміт, "Повільні коні".
- Найкращий актор мінісеріалу - Річард Гадд, "Оленя".
- Найкращий актор другого плану в мінісеріалі - Ламорн Морріс, "Фарго".
- Найкраща акторка в мінісеріалі - Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна".
- Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі - Джессіка Ганнінг, "Оленя".
- Найкращий режисер мінісеріалу - Стівен Заіллян, "Ріплі".
- Найкращий сценарій мінісеріалу - Річард Гадд, "Оленя".
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