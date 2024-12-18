Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення Тіна Кароль розповіла, чи отримує гонорар від Суспільного

Про це вона сказала в інтервʼю проєкту Суспільного "Євробачення Україна".

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про роботу, яку виконує як музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025. Артистка поділилась, що чимало заявок її вразили серйозністю підходу до Нацвідбору з боку музикантів, які хотіли пройти у фінал. Вона також уточнила, що не вона одна ухвалює рішення про те, хто проходить до лонглиста, а хто - ні.

Тіна Кароль також наголосила, що працює як музична продюсерка на Нацвідборі безкоштовно. Артистка хоче бути корисною молодим виконавцям, які роблять перші кроки на українській музичній сцені.

"Я б підкреслила таку річ, що знаходжусь на Євробаченні абсолютно безкоштовно. Тобто це не мій гонорар, не моя професія. [Мене] запитали, чи я б могла, я сказала "так, але я обовʼязково буду допомагати, буду на проєкті безкоштовно". Для мене це поклик душевний - бути поруч і бути корисною", — поділилася Кароль.

Вона пояснила, що і сама створила себе з нуля.

"Я приїхала просто в гуртожиток музичного училища з простої сім'ї, де немає музикантів в поколінні. І якось на досвіді можу щось комусь порадити й, до речі, є ті, для кого це важливо. А є ті, які воюють у своїх сторіз. Я закликаю всіх написати мені в директ, поспілкуймося, і я залюбки розкажу, чому та чи інша пісня не пройшла, якщо я її чула", — прокоментувала Кароль слова деяких артистів, які обурились результатами відбору у лонглист.