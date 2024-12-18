Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення Тіна Кароль розповіла, чи отримує гонорар від Суспільного
Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою національного відбору, зазначила, що перебуває на проєкті безкоштовно
Про це вона сказала в інтервʼю проєкту Суспільного "Євробачення Україна".
Українська співачка Тіна Кароль розповіла про роботу, яку виконує як музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025. Артистка поділилась, що чимало заявок її вразили серйозністю підходу до Нацвідбору з боку музикантів, які хотіли пройти у фінал. Вона також уточнила, що не вона одна ухвалює рішення про те, хто проходить до лонглиста, а хто - ні.
Тіна Кароль також наголосила, що працює як музична продюсерка на Нацвідборі безкоштовно. Артистка хоче бути корисною молодим виконавцям, які роблять перші кроки на українській музичній сцені.
"Я б підкреслила таку річ, що знаходжусь на Євробаченні абсолютно безкоштовно. Тобто це не мій гонорар, не моя професія. [Мене] запитали, чи я б могла, я сказала "так, але я обовʼязково буду допомагати, буду на проєкті безкоштовно". Для мене це поклик душевний - бути поруч і бути корисною", — поділилася Кароль.
Вона пояснила, що і сама створила себе з нуля.
"Я приїхала просто в гуртожиток музичного училища з простої сім'ї, де немає музикантів в поколінні. І якось на досвіді можу щось комусь порадити й, до речі, є ті, для кого це важливо. А є ті, які воюють у своїх сторіз. Я закликаю всіх написати мені в директ, поспілкуймося, і я залюбки розкажу, чому та чи інша пісня не пройшла, якщо я її чула", — прокоментувала Кароль слова деяких артистів, які обурились результатами відбору у лонглист.
- До довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
- Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
- Соліст "Хейтспіч" нецензурно вилаявся на адресу музичної продюсерки Нацвідбору Тіни Кароль, бо його пісня не пройшла на Нацвідбір.
- Українська співачка СолоХа, яка подавала заявку на участь у національному відборі і не пройшла у лонглист, обурилася, що деякі артисти беруть участь у Нацвідборі двічі або тричі. Вона також заявила, що хотіла б отримати відгук від журі з поясненням, що не так з піснею.
Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
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