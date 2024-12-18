Законопроєкт про множинне громадянство порушує Конституцію України, - нардепка Савчук

Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Щодо законопроєкту про множинне громадянство, то я натискала тільки червону кнопку по всіх питаннях повʼязаних з цим законопроєктом. Сьогодні дуже важливо не приймати жодних рішень про множинні громадянства. Ті підходи, які ставить Офіс президента щодо цього питання, несуть загрози нації, як такої. Відразу хочу наголосити, що рішення про множинне громадянство є неконституційним, якими б добрими намірами його не описували. Це рішення приймається під час війни з прямим порушенням Конституції України", - пояснила Савчук.

Народна депутатка наголосила на додаткових загрозах множинного громадянства в Україні. За її словами, люди, які останні кілька десятиліть не жили в Україні матимуть право приймати рішення, які впливатимуть на долю країни.

"У законопроєкті про множинне громадянство немає жодних вимог до своїх громадян. Тобто, є категорія людей, які дійсно мають українське коріння, або є українцями й хочуть мати паспорт громадянина України, але вони проживають останні 20-30 років за кордоном. Отримавши подвійне громадянство вони навіть не бувши в Україні захочуть приймати всі рішення, які будуть стосуватись цієї країни", - додала вона.