Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство
У середу, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
"Цілями та завданнями прийняття законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, з метою збереження єдності української спільноти, зменшення негативних наслідків демографічної кризи в Україні внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєкт повинен спростити порядок набуття громадянства. Також удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять/проходили військову службу в Україні або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.
Окрім закріплення допустимих випадків множинності громадянства, проєкт закону також визначає підстави для втрати громадянства України. Серед іншого, - добровільне набуття громадянства держави-агресора.
Згідно з законопроєктом, множинність громадянства допускається у таких випадках:
- набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
- набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
- набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
- автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджувального документа;
- спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
- набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.
Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо
Голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту.
Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду ЄС безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".
У підсумковій конференції за 2023 рік Володимир Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства.
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