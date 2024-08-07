Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

"Цілями та завданнями прийняття законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, з метою збереження єдності української спільноти, зменшення негативних наслідків демографічної кризи в Україні внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт повинен спростити порядок набуття громадянства. Також удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять/проходили військову службу в Україні або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Окрім закріплення допустимих випадків множинності громадянства, проєкт закону також визначає підстави для втрати громадянства України. Серед іншого, - добровільне набуття громадянства держави-агресора.

Згідно з законопроєктом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;

набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;

набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;

автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджувального документа;

спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту.

Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду ЄС безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".

У підсумковій конференції за 2023 рік Володимир Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства.