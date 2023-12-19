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Зеленський висловився про множинне громадянство і пообіцяв не зменшувати допомогу внутрішнім переселенцям

19 грудня, 2023 вiвторок
20:32
Суспільство пресконференція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не зменшувати допомогу внутрішнім переселенцям

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року, відповідаючи на питання журналіста "Еспресо".

"Що стосується допомоги переселенцям, то зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення, то не можу поки підтвердити через всі ці викликали, які пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Не можу сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз, точно все буде підраховано до кінця року. Що стосується програм економічної підтримки: кредитної підтримки, іпотечної підтримки, розвитку бізнесу... Все це обов'язково має опрацювати економічна команда", - сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент висловився про українців закордоном.

"Вони різні. І авжеж вони всі наші громадяни, ми маємо захищати усіх громадян України. Я вважаю, що більшість приїде, як буде потужніше ППО. Багато приїде. Не знаю, чи більшість. Складно сказати. Там у людей є робота, діти пішли в школу тощо. Друге, що впливатиме (прим. - на повернення українців) - це зменшення підтримки європейських країн. Людей, які поїхали туди. Не сумніваюсь, країни Європи, США будуть підтримувати тих, кому це буде дуже-дуже потрібно. Але ті, хто працевлаштовується... я впевнений, що вони матимуть інший рівень підтримки. Це не стосується України і українців, які всередині нашої держави. Тут буде стабільна ситуація", - йдеться у заяві.

Володимир Зеленський позитивно ставиться до ідеї множинного громадянства.

"Напевно треба думати, не знаю чи зараз, думати про множинне громадянство. Відповідний закон є. І країни ЄС, а ми історично, у найближчому майбутньому там будемо. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Я вважаю, що українців дійсно є 60 млн і не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, свої сім'ї... хтось народився у Канаді, США.. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці. Допомагати відкривати бізнеси тут, сплачувати податки... все це точно йде в плюс Україні. І тому над цим треба думати", - каже Зеленський.

Президент виокремив важливий момент.

"Момент, тільки момент важливий, не треба перегріти це питання. Але й зарано не можна. Є тонкі питання в множинному громадянстві. Я б хотів, щоб у нас люди закордоном, особливо жінки та діти, чули це, щоб, коли вони працевлаштовуються там і знаходять нове життя... щоб все ж вони не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави. Це важливо. Таких людей нам не можна втрачати", - впевнений президент України Володимир Зеленський.

  • У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками 2023 року. Еспресо веде текстову онлайн-трансляцію.

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