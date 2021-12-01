"Нас 65 млн": Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство

Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливо для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС є питання множинного громадянства. Я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту - нас 65 млн. Вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а рівними українцями", - сказав президент.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства.

6 вересня 2020 року Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.

Кулеба вважає реальними шанси на ухвалення закону, який регулюватиме ситуацію з подвійним громадянством в Україні.