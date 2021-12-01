"Нас 65 млн": Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство в рамках підтримки діаспори
Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливо для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС є питання множинного громадянства. Я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту - нас 65 млн. Вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а рівними українцями", - сказав президент.
- Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства.
- 6 вересня 2020 року Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.
- Кулеба вважає реальними шанси на ухвалення закону, який регулюватиме ситуацію з подвійним громадянством в Україні.
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