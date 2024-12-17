Рада прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що за основу законопроєкту #11469 проголосували 247 депутатів Ради.

У документі, який подав президент Володимир Зеленський, пропонується допускати множинність громадянства у таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

За словами Железняка, до другого читання нардепи мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

"Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону", - додав нардеп.

Представляючи законопроєкт в Раді, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що метою проєкту закону є зміцнення національної єдності, зменшення негативних демографічних наслідків, спричинених збройною агресією проти України, а також удосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають нашу державу.

"Пропонується на законодавчому рівні закріпити механізм, що дозволить іноземцям набувати громадянство України без обов'язкового виходу зі свого громадянства, а також громадянам України набувати іноземне громадянство без втрати українського", - розповів міністр.

За словами Клименка, прийняття цього законопроєкту сприятиме вдосконаленню державної політики у сфері громадянства, зокрема для підтримки громадян України, які вимушено перебувають за кордоном через агресію РФ, а також представників української діаспори, які прагнуть відновити правовідносини з Україною.