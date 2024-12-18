Резолюція ООН: Гуманітарна ситуація у Маріуполі гірша, ніж у Керчі
Фінальне прийняття учора Генасамблеєю ООН чергової щорічної резолюції про окуповані території України викликало якусь системну хвилю заяв про глибинну причетність до її складання
Я б не реагував, але ці "співавтори", а також, на жаль, й низка медіа, явно не маючи перед собою тексту документа, починають бурхливо фантазувати щодо його змісту.
Та навіть щодо назви.
А це вже проблема.
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Головне, на чому хочу наголосити. Ця резолюція дійсно є наступницею суто "кримських" щорічних резолюцій Генасамблеї 2017-2021 років.
Але з 2023 року ті структури та дипломати, які є насправді основними деміургами текстів, істотно вплинули на її зміст, та тепер резолюція стосується всіх окупованих територій України та російської агресії загалом.
Й це логічно, бо гуманітарна ситуація в Мелітополі гірша, ніж у Керчі, а дрони агресора з Криму вбивають не у Саках, а у Вінниці та Житомирі.
Це слід пам'ятати медійникам, які з нагоди резолюції підіймають свої публікації 2020 року та просто замінюють у них дату.
Не треба так.
Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор
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