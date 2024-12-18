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Книги для роздумів і розваг

Юлія Юліна
18 грудня, 2024 середа
17:26
Культура

Читання книжок – процес доступний всім, хто вивчив букви й навчився складати їх у слова. Це універсальний спосіб розважитися й отримати потрібну інформацію

Зміст

Дивовижні історії, розказані автором, допоможуть вам зануритися у світ його уяви, психологічні видання підготують до адекватного сприйняття дійсності, а мотиваційні книги посприяють розвитку власного бізнесу. Важливо зорієнтуватися в розмаїтті книжкового ринку й вибирати для читання якісні видання.   

Переваги розумних книжок

Видавництво BookChef пропонує читачам тільки найкраще – величезний вибір художньої прози, книги про бізнес, психологію, мотиваційні й філософські видання, літературу young adult, фентезі та інші жанри. Вагоме місце займають книги, які отримали найпрестижніші премії світу. В перелік входять: 

  • твори лауреатів Пулітцерівської премії – однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури та журналістики. Це книги Д. Стейнбека "Грона гніву", К. Вайтхеда "Підземна залізниця" та інші;
  • книги лауреатів Нобелівської премії К. Гамсуна, Б.Обами, Ш. Переса;
  • книги, що отримали премію Hugo, яку присуджують за найкращі твори у жанрі наукової фантастики та фентезі, наприклад – трилогія Лю Цисіня "Пам’ять про минуле Землі";
  • лауреати премії Nebula – це щорічна літературна премія у галузі фантастики від Американського товариства письменників-фантастів. Українські читачі можуть ознайомитися з творами Кен Лю, його найвідомішим оповіданням "Паперовий звіринець".

Неймовірно цікаве видання Пулітцерівського лауреата М. Ріклела "Природний захист. Робота імунної системи в чотирьох детективних історіях" сподобається всім, хто цікавиться своїм здоров’ям. 

Вічний бестселер в книжковому світі

Книга, що зацікавила весь світ й отримала Пулітцерівську премію в 1980 році – це нехудожній твір Дуґласа Гофстедтера "Ґедель, Ешер, Бах. Вічне золоте плетиво". (скорочена назва GEB).  Д. Гофстедтер – американський фізик та інформатик, який довгий час вивчав штучний інтелект, у своїй фундаментальній праці досліджує взаємодію між математикою, музикою та мовою, використовуючи праці трьох геніїв:

  • К. Геделя (австрійського математика, автора теореми про неповноту);
  • М. К. Ешера (нідерландського художника);
  • Й. С. Баха (німецького композитора).

GEB переплітає теорію музики, теорію чисел і формальні системи. Автор  вивчає природу свідомості та інтелекту, самопосилання, рекурсію, пояснює їх, використовуючи різні інструменти: від логіки до ШІ. 

BookChef пропонує GEB тим, хто любить думати.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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