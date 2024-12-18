Книги для роздумів і розваг

Дивовижні історії, розказані автором, допоможуть вам зануритися у світ його уяви, психологічні видання підготують до адекватного сприйняття дійсності, а мотиваційні книги посприяють розвитку власного бізнесу. Важливо зорієнтуватися в розмаїтті книжкового ринку й вибирати для читання якісні видання.

Переваги розумних книжок

Видавництво BookChef пропонує читачам тільки найкраще – величезний вибір художньої прози, книги про бізнес, психологію, мотиваційні й філософські видання, літературу young adult, фентезі та інші жанри. Вагоме місце займають книги, які отримали найпрестижніші премії світу. В перелік входять:

твори лауреатів Пулітцерівської премії – однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури та журналістики. Це книги Д. Стейнбека "Грона гніву", К. Вайтхеда "Підземна залізниця" та інші;

книги лауреатів Нобелівської премії К. Гамсуна, Б.Обами, Ш. Переса;

книги, що отримали премію Hugo, яку присуджують за найкращі твори у жанрі наукової фантастики та фентезі, наприклад – трилогія Лю Цисіня "Пам’ять про минуле Землі";

лауреати премії Nebula – це щорічна літературна премія у галузі фантастики від Американського товариства письменників-фантастів. Українські читачі можуть ознайомитися з творами Кен Лю, його найвідомішим оповіданням "Паперовий звіринець".

Неймовірно цікаве видання Пулітцерівського лауреата М. Ріклела "Природний захист. Робота імунної системи в чотирьох детективних історіях" сподобається всім, хто цікавиться своїм здоров’ям.

Вічний бестселер в книжковому світі

Книга, що зацікавила весь світ й отримала Пулітцерівську премію в 1980 році – це нехудожній твір Дуґласа Гофстедтера "Ґедель, Ешер, Бах. Вічне золоте плетиво". (скорочена назва GEB). Д. Гофстедтер – американський фізик та інформатик, який довгий час вивчав штучний інтелект, у своїй фундаментальній праці досліджує взаємодію між математикою, музикою та мовою, використовуючи праці трьох геніїв:

К. Геделя (австрійського математика, автора теореми про неповноту);

М. К. Ешера (нідерландського художника);

Й. С. Баха (німецького композитора).

GEB переплітає теорію музики, теорію чисел і формальні системи. Автор вивчає природу свідомості та інтелекту, самопосилання, рекурсію, пояснює їх, використовуючи різні інструменти: від логіки до ШІ.

BookChef пропонує GEB тим, хто любить думати.