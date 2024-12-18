Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 ведуть переговори з Netflix про створення серіалу
Власник компанії GSC Game World, яка є розробником "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", Максим Кріппа повідомив, що ведуться переговори про екранізацію гри на Netflix
Про це він сказав в інтервʼю Forbes Ukraine, пише NV.
Власник компанії GSC Game World Максим Кріппа поділився, що гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже приносить прибуток. Реліз відбувся 20 листопада, а за перші півтори доби було продано понад 1 млн копій.
"За перші 36 годин після виходу було продано понад 1 млн копій. Це не просто цифра — це доказ того, наскільки гравці в усьому світі чекали повернення цієї легендарної серії. У листопаді користувачі Twitch провели понад 20 млн годин за переглядом стримів гри", - зазначив Кріппа.
Він уточнив, що кількість проданих копій вивела проєкт у прибуток.
"S.T.A.L.K.E.R. 2 — це не просто гра. Це проєкт із великим потенціалом. Ми будемо випускати мінімум два DLC (доповнення), мультиплеєр. Кількість копій, яку зможемо продати наприкінці цього шляху, дійсно невідома", — наголосив власник GSC Game World.
Наразі компанія веде переговори з Netflix про створення екранізації.
"Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене", - заявив Кріппа.
Він додав, що інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів.
"У 2020 році ми уклали угоду, і я став співвласником GSC Game World, з того моменту фінансування розробки гри відбувалося повністю за мої власні кошти. 2020 році я через свої компанії отримав контроль над 40%, а вже у 2023-му викупив інші 42%. Ще 18% належать Євгену Григоровичу, який обіймає посади CEO компанії та Head of Game Direction", - уточнив Кріппа.
- 20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": розробники присвятили гру захисникам та захисницям України. Гра викликала такий ажіотаж, що в українців масово виникли проблеми з Інтернетом.
- За 2 дні після премʼєри відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 було продано більш ніж 1 млн копій
- 26 листопада стало відомо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе