Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 ведуть переговори з Netflix про створення серіалу

Про це він сказав в інтервʼю Forbes Ukraine, пише NV.

Власник компанії GSC Game World Максим Кріппа поділився, що гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже приносить прибуток. Реліз відбувся 20 листопада, а за перші півтори доби було продано понад 1 млн копій.

"За перші 36 годин після виходу було продано понад 1 млн копій. Це не просто цифра — це доказ того, наскільки гравці в усьому світі чекали повернення цієї легендарної серії. У листопаді користувачі Twitch провели понад 20 млн годин за переглядом стримів гри", - зазначив Кріппа.

Він уточнив, що кількість проданих копій вивела проєкт у прибуток.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 — це не просто гра. Це проєкт із великим потенціалом. Ми будемо випускати мінімум два DLC (доповнення), мультиплеєр. Кількість копій, яку зможемо продати наприкінці цього шляху, дійсно невідома", — наголосив власник GSC Game World.

Наразі компанія веде переговори з Netflix про створення екранізації.

"Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене", - заявив Кріппа.

Він додав, що інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів.

"У 2020 році ми уклали угоду, і я став співвласником GSC Game World, з того моменту фінансування розробки гри відбувалося повністю за мої власні кошти. 2020 році я через свої компанії отримав контроль над 40%, а вже у 2023-му викупив інші 42%. Ще 18% належать Євгену Григоровичу, який обіймає посади CEO компанії та Head of Game Direction", - уточнив Кріппа.