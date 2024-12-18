Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та інші зірки збирають 40 млн грн на генератори для 112 українських шкіл
Зарубіжні зірки оголосили збір 40 млн грн на генератори для 112 українських шкіл, щоб забезпечити навчання понад 30 тис. учнів
Про це повідомляється на facebook-сторінці United24.
Амбасадори United24 - американський актор Лієв Шрайбер, американський космонавт Скотт Келлі, канадська акторка Кетрін Винник і українська тенісистка Еліна Світоліна - розпочали збір на генератори для 112 українських шкіл.
Їхня мета - зібрати 40 млн грн, щоб понад 30 тис. учнів могли продовжити навчання цієї зими.
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"Протягом останніх трьох років Росія запустила тисячі ракет по українській енергетичній інфраструктурі, позбавивши десятки тисяч дітей можливості навчатися в безпечних умовах. Декому з них доводиться вчитися при світлі ліхтариків та сидіти у темних бомбосховищах під час вимушених перерв. Дехто зовсім не може ходити до школи через холод. Генератори допоможуть забезпечити достатньо електроенергії, щоб діти могли навчатися в теплих і освітлених приміщеннях", - зазначили в United24.
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