Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та інші зірки збирають 40 млн грн на генератори для 112 українських шкіл

Про це повідомляється на facebook-сторінці United24.

Амбасадори United24 - американський актор Лієв Шрайбер, американський космонавт Скотт Келлі, канадська акторка Кетрін Винник і українська тенісистка Еліна Світоліна - розпочали збір на генератори для 112 українських шкіл.

Їхня мета - зібрати 40 млн грн, щоб понад 30 тис. учнів могли продовжити навчання цієї зими.

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"Протягом останніх трьох років Росія запустила тисячі ракет по українській енергетичній інфраструктурі, позбавивши десятки тисяч дітей можливості навчатися в безпечних умовах. Декому з них доводиться вчитися при світлі ліхтариків та сидіти у темних бомбосховищах під час вимушених перерв. Дехто зовсім не може ходити до школи через холод. Генератори допоможуть забезпечити достатньо електроенергії, щоб діти могли навчатися в теплих і освітлених приміщеннях", - зазначили в United24.