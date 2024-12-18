Програма "єКнига": українці подали 30 тис. заявок на отримання коштів
Станом на середу, 18 грудня, для участі у програмі "єКнига", яка передбачає отримання коштів на купівлю книжок, подали заявки 30 тисяч українців
Про це розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко під час круглого столу "Мова на часі. Виклики та завдання державної мовної політики", передає Укрінформ.
"За дві доби ми маємо близько 30 000 заявок. Це майже 10% від цільової аудиторії", - повідомила вона.
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За словами Григоренко, на кошти, отримані у межах програми, можна придбати не лише паперові книжки, але й електронні та аудіо.
Крім того, програмою зможуть скористатися українці за кордоном, аби діти, які перебувають за межами України мали можливість читати українські книжки та споживати український контент.
- 17 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
- 30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма "єКнига" стартує у вересні. Проте, старт програми відбувся лише 16 грудня.
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