Програма "єКнига": українці подали 30 тис. заявок на отримання коштів

Про це розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко під час круглого столу "Мова на часі. Виклики та завдання державної мовної політики", передає Укрінформ.

"За дві доби ми маємо близько 30 000 заявок. Це майже 10% від цільової аудиторії", - повідомила вона.

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За словами Григоренко, на кошти, отримані у межах програми, можна придбати не лише паперові книжки, але й електронні та аудіо.

Крім того, програмою зможуть скористатися українці за кордоном, аби діти, які перебувають за межами України мали можливість читати українські книжки та споживати український контент.