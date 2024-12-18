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Росіянка, приховавши громадянство РФ, скупила активи ліквідованих російських банків в Україні на 3 млрд грн, - Схеми

Катерина Ганжа
18 грудня, 2024 середа
20:45
Суспільство паспорт рф і США

На початку року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського. Йдеться про комерційну нерухомість та право вимоги боргів на загальну суму 3 млрд грн. Цей аукціон виграла компанія "Спектрум Ессетс" громадянки РФ Марини Євсєєвої

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Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

"Схеми" встановили, що Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

"Це суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, Кабінет Міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь", - зауважили автори.

Окрім цього, як з’ясували розслідувачі, цим бізнесом громадянки РФ керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Що відомо про Марину Євсєєву? 

Як з’ясували "Схеми", Марина Євсєєва народилася в Казахстані, втім тривалий час мешкала у Росії. Російське громадянство вона отримала у березні 2004 року в Єкатеринбурзі, коли їй було 24 роки. Згідно з інформацією з офіційного державного порталу РФ "Госуслуги", її російський паспорт є чинним. 

Розслідувачі також встановили, що є чинним і її індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.

Як зазначається у матеріалі, Євсєєва регулярно буває в Росії. Після повномасштабного вторгнення вона літала в Москву щонайменше шість разів.

"На відміну від Росії, в Україну Євсєєва не їздить, попри бізнес у Києві, яким вона володіє через свою американську фірму. Відповідно до даних перетину кордону, які є у розпорядженні "Схем", востаннє вона була в Україні у 2018 році", - йдеться у матеріалі.

Більше про "Спектрум Ессетс"

Як зазначають розслідувачі, фірму "Спектрум Ессетс" заснували у Києві восени 2019 року. Вона зареєстрована в офісі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснардепа Андрія Деркача, якого СБУ підозрює у держзраді, та проти якого у США ввели санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.

Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. 

Зазначається, що зареєстрована в офісі ексдружини Деркача компанія "Спектрум Ессетс" діє в Україні як фінансова установа, на що має відповідну ліцензію. Серед послуг, які надає компанія, факторинг та кредитування.

"У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії "Спектрум Ессетс" вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею – громадянка США Марина Євсєєва", - зазначають автори.

Хто допомагає Євсєєвій? 

Керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували "Схеми", управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC є Михайло Трубчік. Цей статус дає йому право управління і її українською дочірньою структурою "Спектрум Ессетс".

Зазначається, що Трубчік народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США, де проживає та веде бізнес.

Як з’ясували "Схеми", у липні 2020 року, СБУ заборонила Михайлу Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він – представник "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують у своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США".

"Схеми" також мають документ, яким Марина Євсєєва як керуючий член правління призначила Трубчіка управителем Spectrum UA Credit LLC, уповноваживши його керувати не лише цією американською компанією, а й ухвалювати рішення щодо її дочірньої української структури "Спектрум Ессетс". Це сталося 7 лютого 2023 року.

Користуючись цією довіреністю від Євсеєвої, Трубчік вже затверджував новий статут та змінював види діяльності української компанії "Спектрум Ессетс".

"Тобто, виходить, що Трубчік – якого СБУ у 2020 році вважала представником російських спецслужб – уповноважений громадянкою РФ керувати її бізнесом, через американську фірму управляє українською компанією, яка під час війни скуповує активи російських банків в Україні", - йдеться у розслідуванні.

  • Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що правова позиція України щодо конфіскації російських заморожених активів має підтримку політичних кіл у Брюсселі.

 

 

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
Економіка
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