Про це інформує Yonhap News.

Державні ЗМІ Північної Кореї підтвердили, що країна здійснила в середу запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. У зв'язку з цим для навчань Південна Корея розгорнула винищувачі F-15K, а США надіслали літаки F-16. Де саме проходили навчання, не уточнюють.

"Завдяки цим навчанням Південна Корея та Сполучені Штати розширили об'єднані оперативні можливості шляхом швидкого розгортання засобів розширеного стримування США, які були своєчасно скоординовані", - ідеться в релізі Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула (JCS).

Там зазначають, що навчання змогли продемонструвати рішучість США виконати зобов'язання щодо розширеного стримування. У релізі додали, що південнокорейсько-американський альянс продовжуватиме втілювати "мир через силу" ґрунтуючись на їхніх величезних можливостях. Мовиться про те, що США зобов'язалися використовувати весь свій спектр військових можливостей, включно з ядерним, для захисту союзників.

Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли посилити "регулярну видимість" стратегічних активів на Корейському півострові. Вони зробили це у спільній декларації, оприлюдненій президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і президентом США Джо Байденом під час саміту у Вашингтоні у квітні.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

14 липня міністри закордонних справ Групи семи та високий представник ЄС засудили дії Північної Кореї, яка знову запустила балістичну ракету. Вони закликали країну відмовитися від ядерної зброї та згорнути всі ядерні програми.