Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети

Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети

14 липня, 2023 п'ятниця
08:49
Світ F-16

Південна Корея та Сполучені Штати провели спільні повітряні навчання за участю щонайменше одного стратегічного бомбардувальника B-52H на тлі запуску КНДР балістичної ракети

Про це інформує Yonhap News.

Державні ЗМІ Північної Кореї підтвердили, що країна здійснила в середу запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. У зв'язку з цим для навчань Південна Корея розгорнула винищувачі F-15K, а США надіслали літаки F-16. Де саме проходили навчання, не уточнюють.

"Завдяки цим навчанням Південна Корея та Сполучені Штати розширили об'єднані оперативні можливості шляхом швидкого розгортання засобів розширеного стримування США, які були своєчасно скоординовані", - ідеться в релізі Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула (JCS).

Там зазначають, що навчання змогли продемонструвати рішучість США виконати зобов'язання щодо розширеного стримування. У релізі додали, що південнокорейсько-американський альянс продовжуватиме втілювати "мир через силу" ґрунтуючись на їхніх величезних можливостях. Мовиться про те, що США зобов'язалися використовувати весь свій спектр військових можливостей, включно з ядерним, для захисту союзників.

Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли посилити "регулярну видимість" стратегічних активів на Корейському півострові. Вони зробили це у спільній декларації, оприлюдненій президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і президентом США Джо Байденом під час саміту у Вашингтоні у квітні.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

14 липня міністри закордонних справ Групи семи та високий представник ЄС засудили дії Північної Кореї, яка знову запустила балістичну ракету. Вони закликали країну відмовитися від ядерної зброї та згорнути всі ядерні програми.

КНДР
Південна Корея
США
Читайте також:
Віталій Аверін
13 липня, 2023 четвер
У 47-й ОМБР "Маґура" призначили головного сержанта замість Валерія Маркуса
речник ГУР Андрій Юсов
12 липня, 2023 середа
З українськими військовими почали масово зв'язуватись родичі з Росії: у ГУР кажуть про "огидні ІПСО"
Бен Воллес
12 липня, 2023 середа
"Ми не Amazon": міністр оборони Британії відреагував на критику Зеленського про відсутність запрошення України в НАТО
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:33
Микола Уршалович
На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
09:25
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
02:45
Ганна Маляр
Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV