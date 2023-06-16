Військові Південної Кореї дістали з моря частину ракети, запущеної КНДР

Про це інформує Yonhap.

Зазначають, на пошуки до району падіння ракети вирушили в день її падіння. Тоді ідентифікували одну з її частин - вона опинилася на дні моря на глибині 75 метрів. Довжину цього уламка попередньо оцінили в 15 метрів - це половина довжини всієї ракети.

Для пошукової операції військово-морські сили Південної Кореї задіяли групу спеціально навчених водолазів і два пошуково-рятувальні кораблі ROKS Tongyeong і ROKS Gwangyang. Також було задіяно підводний рятувальний човен ROKS Cheonghaejin та морський патрульний літак Р-3.

Пошукову операцію ускладнювали погана погода - видимість складала лише 50 сантиметрів. Також заважали швидкі течії та інші перешкоди.

Повідомляють, що процес підняття частини ракети з морського дна відбувався поетапно. Спершу дайвери прикріпили частини транспортного спорядження до уламків у формі циліндра та з'єднали їх сталевими дротами. Також перед підняттям на уламок додали додаткове обладнання, після чого перетягнули його на військовий корабель.

Знайдену частину північнокорейської ракети транспортують до Другого флоту ВМС Південної Кореї. Там фахівці з США та Південної Кореї проведуть дослідження уламку й дізнаються, наскільки далеко вдалося просунутися КНДР у виготовленні ракетних технологій і якого прогресу країна досягла у розробці ракет великої дальності.

Водночас військові продовжують пошуки інших частин північнокорейської ракети. Вони намагаються знайти її третю частину та сам супутник.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1. Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію.

КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.