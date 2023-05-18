У США відреагували на запуск КНДР супутника: це порушення санкцій

Про це заявив заступник речника Державного департаменту речник Ведант Патель, пише Yonhap.

"Будь-який запуск КНДР, при якому використовують технологію балістичних ракет, також включатиме космічні ракети-носії, які використовуються для запуску супутника в космос, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив Патель.

У США закликають КНДР утриматися від подальшої загрозливої ​​діяльності та повернутись до "серйозної та стійкої" дипломатії.

"Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова і прагнення до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов", - сказав речник.

Представник департаменту заявив, що США працюватимуть над тим, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, акцентуючи на тому, що країна має для цього ряд інструментів.

"З точки зору дій, ми, звичайно, продовжуємо мати у своєму розпорядженні ряд інструментів, щоб притягнути КНДР до відповідальності. Ви бачили, як ми робили ці кроки, і ми продовжуватимемо це робити", - додав Патель.