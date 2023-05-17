Про це пише інформагенція Північної Кореї KCNA.

Лідер КНДР перевірив роботу комісії, що готує запуск супутника та сам супутник, який вже готовий до космічних випробувань. Окрім того, Кім Чен Ин затвердив дозвіл на подальші випробування об'єкта.

Агенція зазначає, що успішний запуск військового розвідувального супутника необхідний для зміцнення обороноздатності та розвитку космічної, військової та науково-технічної сфер північної Кореї.

"Чим відчайдушніше американські імперіалісти та південнокорейські маріонеткові лиходії загострюють свої конфронтаційні кроки проти КНДР, тим справедливіше, прямолінійніше та наступальніше КНДР захищатиме свій суверенітет, щоб стримати їх і захистити країну", - цитує лідера КНДР агенція.

