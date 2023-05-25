Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників
Будівництво пускового майданчика в Північній Кореї досягло "нового рівня терміновості" у зв'язку з підготовкою до запуску супутника
Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру з посиланням на комерційні супутникові зображення, пише Reuters.
Північна Корея оголосила, що завершила створення свого першого військового супутника-розвідника і що голова Кім Чен Ин схвалив остаточну підготовку до його запуску на орбіту, але не назвав дату.
Зазначається, що комерційні супутникові знімки показують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників "Сохе" просувається з великою швидкістю.
"У той час, як ключові компоненти комплексу "Сохе" зазнавали модернізації та розширення протягом останнього року, це зростання активності свідчить про новий рівень терміновості у підготовці об’єкта до запуску супутників", - йдеться у звіті.
Відомо, що стартовий майданчик обладнаний рейковою конструкцією, механізмом підйому ракети, освітлювальною вежею і тунелем для відведення полум'я. Слід зазначити, що для розміщення ракет на рідкому паливі може знадобитися подальше вдосконалення інфраструктури.
Аналітики кажуть, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної держави, спрямованих на вдосконалення технологій спостереження, в тому числі безпілотних літальних апаратів, щоб підвищити свою здатність завдавати ударів по цілях під час конфліктів.
Північна Корея неодноразово намагалася запустити супутники для "спостереження за Землею", і, схоже, два з них були успішно запущені, в тому числі останній - у 2016 році.
- 17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни.
- У США заявили, що запуск Північною Кореєю супутника порушить низку міжнародних санкцій, що забороняють КНДР використовувати балістичні ракети, і призведе до посилення міжнародного тиску на країну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.09Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе