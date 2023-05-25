Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру з посиланням на комерційні супутникові зображення, пише Reuters.

Північна Корея оголосила, що завершила створення свого першого військового супутника-розвідника і що голова Кім Чен Ин схвалив остаточну підготовку до його запуску на орбіту, але не назвав дату.

Зазначається, що комерційні супутникові знімки показують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників "Сохе" просувається з великою швидкістю.

"У той час, як ключові компоненти комплексу "Сохе" зазнавали модернізації та розширення протягом останнього року, це зростання активності свідчить про новий рівень терміновості у підготовці об’єкта до запуску супутників", - йдеться у звіті.

Відомо, що стартовий майданчик обладнаний рейковою конструкцією, механізмом підйому ракети, освітлювальною вежею і тунелем для відведення полум'я. Слід зазначити, що для розміщення ракет на рідкому паливі може знадобитися подальше вдосконалення інфраструктури.

Аналітики кажуть, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної держави, спрямованих на вдосконалення технологій спостереження, в тому числі безпілотних літальних апаратів, щоб підвищити свою здатність завдавати ударів по цілях під час конфліктів.

Північна Корея неодноразово намагалася запустити супутники для "спостереження за Землею", і, схоже, два з них були успішно запущені, в тому числі останній - у 2016 році.