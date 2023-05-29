Про це повідомило видання NHK.

Ядерна Північна Корея заявляє, що завершила створення свого першого військового супутника-шпигуна, а лідер Кім Чен Ин схвалив фінальну підготовку до запуску.

"Уряд визнає, що існує ймовірність того, що супутник може пройти через територію нашої країни", - заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Наказ міністерства оборони Японії, перший у відповідь на північнокорейський космічний запуск з 2016 року, з'явився після того, як у квітні Японія відправила до Східно-Китайського моря есмінець з перехоплювачами Standard Missile-3 (SM-3), які можуть вражати цілі в космосі, і відправила ракети наземного базування PAC-3, призначені для нанесення ударів по боєголовках ближче до землі, на острови Окінава.

Японія очікує, що Північна Корея запустить ракету зі своїм супутником над південно-західним ланцюгом островів, як це було у 2016 році, заявив речник міністерства оборони.

Зазначається, що північнокорейські державні ЗМІ розкритикували плани своїх суперників, які обмінюватися даними про запуски ракет в режимі реального часу, описуючи ці три країни як такі, що обговорюють "зловісні заходи" для посилення військової співпраці.

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Аналітики кажуть, що супутник є частиною програми технологій спостереження, яка містить безпілотники, і має на меті покращити здатність завдавати ударів по цілях у разі війни.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив журналістам, що будь-який ракетний запуск Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які засуджують її ядерну та ракетну діяльність.

Міністр оборони Японії Хамада Ясукадзу наказав силам самооборони знищувати будь-які балістичні ракети, що наближаються.

Міністерство оборони Японії заявляє, що Пхеньян може планувати запуск балістичної ракети під приводом виведення супутника на орбіту. Наказ Хамади дозволить ССО знищити північнокорейську балістичну ракету, яка, ймовірно, впаде на японську територію.

Зазначається, що він передбачає, що об'єкти будуть збиті за допомогою ракет-перехоплювачів SM3 з есмінців морських сил самооборони "Іджіс" у Східно-Китайському морі й наземної системи PAC3 в префектурі Окінава, на півдні Японії.

Ракети будуть знищені в повітряному просторі над територією Японії, її виключною економічною зоною та у відкритому морі поблизу країни.