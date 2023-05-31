Перший запуск супутника-шпигуна КНДР завершився невдачею, в Японії та Південній Кореї оголошували повітряну тривогу
Перший запуск розвідувального супутника Північної Кореї завершився невдачею, проте КНДР пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск
Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією від державних ЗМІ, перший запуск північнокорейського розвідувального супутника був невдалим через вихід з ладу, а ракета-носій впала в море.
Запуск викликав надзвичайні попередження в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі, де місто на короткий час помилково оголосило попередження про евакуацію.
Об'єднаний комітет начальників штабів Північної Кореї повідомив, що запуск був зафіксований близько 06:29 з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьонган, і що ціль прямувала в південному напрямку.
Нова ракета супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи, повідомило державне інформаційне агентство KCNA й додало, що офіційні особи вже працюють над перевіркою "серйозних" дефектів, які спричинили несправність ракети.
"Снаряд зник з радарів, не досягнувши очікуваної точки падіння", - повідомила Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів, додавши, що військові розглядають можливість "вибуху в повітрі або розбиття".
"Державне агентство космічного розвитку Північної Кореї проведе ретельне розслідування серйозних дефектів, виявлених під час запуску супутника, виконає необхідні заходи для їх усунення і проведе другий запуск найближчим часом", - пише KCNA.
- 17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни.
- У США 18 травня відреагували на дії КНДР та заявили, що запуск супутника порушить низку міжнародних санкцій, що забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.
- 25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників.
- 29 травня повідомлялося, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.
- Північна Корея заявила у вівторок, 30 травня, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу.
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