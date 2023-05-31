Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією від державних ЗМІ, перший запуск північнокорейського розвідувального супутника був невдалим через вихід з ладу, а ракета-носій впала в море.

Запуск викликав надзвичайні попередження в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі, де місто на короткий час помилково оголосило попередження про евакуацію.

Об'єднаний комітет начальників штабів Північної Кореї повідомив, що запуск був зафіксований близько 06:29 з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьонган, і що ціль прямувала в південному напрямку.

Нова ракета супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи, повідомило державне інформаційне агентство KCNA й додало, що офіційні особи вже працюють над перевіркою "серйозних" дефектів, які спричинили несправність ракети.

"Снаряд зник з радарів, не досягнувши очікуваної точки падіння", - повідомила Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів, додавши, що військові розглядають можливість "вибуху в повітрі або розбиття".

"Державне агентство космічного розвитку Північної Кореї проведе ретельне розслідування серйозних дефектів, виявлених під час запуску супутника, виконає необхідні заходи для їх усунення і проведе другий запуск найближчим часом", - пише KCNA.