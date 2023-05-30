Про це повідомляє видання Yonhap.

У заяві, поширеній Центральним телеграфним агентством Кореї, Рі Пйонг Чол, заступник голови Центральної військової комісії чинної Трудової партії Кореї, сказав, що супутникова розвідка Північної Кореї є "незамінним" актом для посилення її можливостей самооборони проти "безрозсудних" військових навчань ворога.

Зазначається, що північний супутник-шпигун, який буде запущений у червні, і різні засоби розвідки, які будуть нещодавно випробувані, "незамінні для відстеження, моніторингу, дискримінації, контролю і завчасного реагування в режимі реального часу на небезпечні військові дії" США і Південної Кореї, - сказав Рі в англомовній заяві.

Він також пообіцяв "розширювати розвідувальні та інформаційні засоби й вдосконалювати різні оборонні та наступальні озброєння, а також мати графіки виконання планів їх розвитку", не уточнюючи деталей.

Водночас південнокорейський військовий чиновник заявив, що південнокорейські та американські спецслужби уважно стежать за діяльністю Північної Кореї, пов'язаною із запланованим запуском військового супутника-шпигуна.

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Хан Сун Кюн, речник Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, зробив цю заяву через кілька годин після того, як північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Пхеньян запустить супутник у червні.

"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів уважно стежать за пов'язаними з цим рухами в тісній координації", - сказав Хан журналістам під час регулярного брифінгу. "Ми відстежуємо і контролюємо різні можливості провокацій, включаючи заяву Північної Кореї про так званий запуск супутника".

Відомо також, що відповідаючи на запитання про можливі можливості супутника і, можливо, збиття ракети, на якій він буде встановлений, Хан відмовився коментувати, пославшись на те, що він не може обговорювати інформацію, пов'язану з військовими операціями.