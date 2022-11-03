КНДР запустила балістичну ракету над Японією

Про це повідомляє Yonhap.

Так, південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря 3 листопада.

Через пуск ракети в Японії спрацювала автоматична система попередження. ЇЇ повідомлення з'явилися в ефірі національного телебачення та програмах на телефонах. Тривогу було оголошено на північному сході Японії. Людей закликали сховатися у підземних приміщеннях чи міцних будинках.

Як зазначається, імовірно, балістична ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані.

10 жовтня у КНДР заявили, що здійснювали запуски ракет для імітації ядерного удару по Південній Кореї.

У п'ятницю, 14 жовтня, КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки біля укріпленого кордону Південної Кореї. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.

23 жовтня стало відомо, що Південна Корея здійснила кілька попереджувальних пострілів після того, як судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування.На це КНДР випустила 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню.

Згодом США, Японія та Південна Корея попередили про безпрецедентний масштаб відповіді в разі застосування КНДР ядерної зброї.

А 31 жовтня Північна Корея назвала військові навчання США та Південної Кореї провокацією, яка може призвести до "більш потужних подальших заходів" з боку Пхеньяна. Тож КНДР вимагає від США та Південної Кореї припинити військові навчання.

2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї.

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